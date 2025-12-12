बांग्लादेशी दुल्हन रीना और पति राशिद से ATS कर रही पूछताछ, आज कोर्ट में पेश करेगी अमरोहा पुलिस

जागरण संवाददाता, अमरोहा। सऊदी अरब में निकाह करने के बाद मंडी धनौरा पहुंची बंग्लादेशी महिला रीना बेगम व उसके पति के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। गुरुवार शाम थाना पुलिस ने स्थानीय लोगों की सूचना पर रीना व राशिद को घर से हिरासत में लिया था।

देर रात दोनों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आज दोनों को पुलिस अदालत में पेश करेगी। पूछताछ के दौरान दोनों ने बताया कि रीना तीन महीना पहले अपने पिता की मौत होने के बाद सऊदी अरब से बंग्लादेश पहुंची थी। बाद में राशिद भी बंग्लादेश पहुंच गया था।

इस दौरान राशिद ने बंग्लादेश के दो चक्कर लगाए थे। अब तीसरी बार बंग्लादेश पहुंचा तो वहां से दोनों 30 दिन के टूरिस्ट वीजा पर नेपाल पहुंचे थे। जहां से महेंद्र नगर के रास्ते बनवसा होते हुए भारत में प्रवेश किया था। इस क्रम में शुक्रवार को एटीएस भी मंडी धनौरा पहुंच गई। थाने में मौजूद रीना व राशिद से पूछताछ कर रही है।