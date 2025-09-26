Language
    By Saurav Kumar Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 05:59 PM (IST)

    अमरोहा जिले में आई लव मुहम्मद प्रकरण के कारण जुमे की नमाज के दौरान पुलिस प्रशासन सतर्क रहा। मस्जिदों पर सुरक्षा कड़ी रही और कई क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किए गए। अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। एसपी ने बताया कि माहौल बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

    अमरोहा नगर में पैदल मार्च करते सीओ शक्ति सिंह, एसडीएम शैलेश कुमार दुबे, कोतवाली प्रभारी पंकज तोमर।

    जागरण संवाददाता, अमरोहा। देशभर में चल रहे आई लव मोहम्मद प्रकरण को लेकर शुक्रवार को जुमे की नमाज के दौरान जिलेभर में सतर्कता बरती गई। हालांकि, कहीं कोई प्रदर्शन नहीं हुआ, लेकिन पुलिस जुमे की नमाज के दौरान मस्जिदों के बाहर तैनात रही। इससे पहले अमरोहा, नौगावां सादात, जोया, गजरौला, मंडी धनौरा व हसनपुर में पुलिस ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर फ्लैग मार्च किया। साथ ही लोगों से वार्ता की।

    शुक्रवार सुबह से ही इस प्रकरण को लेकर पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी सतर्क थे। प्रमुख मस्जिदों पर पुलिस कर्मियों की तैनाती कर दी गई थी। इससे पहले भी अधिकारियों ने जिम्मेदार लोगों से संपर्क पर शांतिपूर्वक नमाज अदा करने को लेकर वार्ता की थी। अमरोहा नगर में सीओ शक्ति सिंह व प्रभारी निरीक्षक पंकज तोमर ने पुलिस बल के साथ मार्च किया। सारे शहर में घूम कर हालात का जायजा लिया।

    जामा मस्जिद, मस्जिद शाही चबूतरा समेत कई मस्जिदों के बाहर सुरक्षा व्यवस्था रही। ड्रोन से भी निगरानी की गई। उधर नौगावां सादात में एसडीएम सुनीता सिंह, सीओ अवधभान भदौरिया, प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार ने पहले कस्बा में मार्च किया तथा बाद में नमाज सकुशल संपन्न कराई। डिडौली क्षेत्र में प्रभारी निरीक्षक हरीशवर्धन सिंह तथा देहात क्षेत्र में प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार भी टीम के साथ भ्रमणशील रहे।

    हसनपुर, गजरौला व मंडी धनौरा में भी बरती सतर्कता

    आई लव मुहम्मद को लेकर हसनपुर तहसील क्षेत्र में शुक्रवार को जुमे की नमाज के दौरान पुलिस प्रशासन अलर्ट रहा। एसडीएम पुष्कर नाथ चौधरी तथा सीओ दीप कुमार पंत ने हसनपुर के मुहल्ला लालबाग, सिहाली जागीर, बावनखेड़ी, उझारी, सैदनगली, आदमपुर, ढवारसी आदि क्षेत्रों का दौरा किया। हसनपुर के मुहल्ला लालबाग में एक स्थान पर आई लव मुहम्मद का बैनर लगा देखकर एसडीएम पुष्कर नाथ चौधरी ने पूर्व सभासद चमन अंसारी के माध्यम से उसे हटवा दिया है।

    एसडीएम ने बताया कि सरकारी संपत्ति अथवा सार्वजनिक स्थल पर किसी को भी धार्मिक बैनर लगाने की अनुमति नहीं है। क्षेत्र में पूरी तरह शांति व्यवस्था कायम रही। उधर, गजरौला में एसडीएम विभा श्रीवास्तव, सीओ अंजली कटारिया, इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने शहर व ग्रामीण क्षेत्र में पैदल मार्च करते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की।

    इस प्रकरण को लेकर पूरी सतर्कता बरती गई है। जिलेभर में कहीं कोई प्रदर्शन नहीं हुआ। पुलिस टीम लगातार गश्त करती रही हैं। माहौल बिगाड़ने वालों पर पुलिस सख्ती से कार्रवाई करेगी।- अमित कुमार आनंद, एसपी।

