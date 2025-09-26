आगरा में 'आई लव मोहम्मद' लिखा बैनर लेकर महिलाओं ने निकाला जुलूस, भारी पुलिस बल तैनात

I Love Muhammad | आगरा के मंटोला में महिलाओं और युवकों ने हाथों में आई लव मोहम्मद लिखा बैनर लेकर जुलूस निकाला जिसमें बुर्का पहने महिलाएं शामिल हुईं। पुलिस की सतर्कता के बावजूद जुलूस निकाला गया हालांकि मौके पर पुलिस फोर्स नजर नहीं आई। बता दें कि बरेली में आई लव मुहम्मद मामले को लेकर पुलिस ने भीड़ पर लाठीचार्ज किया।

जागरण संवाददाता, आगरा। I Love Muhammad | बरेली के बाद आगरा में भी आई लव मोहम्मद मामला गर्माया। यहां पर पुलिस की सतर्कता के बीच मंटोला में महिलाओं व युवकों ने आई लव मोहम्मद का बैनर लेकर जुलूस निकाला। बुर्का पहनकर महिलाएं जुलूस में शामिल हुईं। इस दौरान पुलिस फाेर्स यहां नजर नहीं आया। बरेली में जमकर हुआ हंगामा बता दें कि बरेली में आई लव मुहम्मद को लेकर हो रही कार्रवाई के विरोध में इत्तेहाद ए मिल्लत कौंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान शुक्रवार को राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन देने की घोषणा की थी। इसके लिए उन्होंने लोगों से इस्लामियां मैदान पर जुटने की अपील भी की थी।

शुक्रवार को नमाज के बाद लोगों ने इस्लामियां ग्राउंड पर इकट्ठा होना शुरू कर दिया। जिले में धारा 163 लागू होने के कारण पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन लोग नहीं माने। इस पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया।