    हसनपुर में 'मौत के अड्डों' पर चला सीएमओ का डंडा: 4 अवैध अस्पतालों के साथ 5 ओटी सील

    By Asif Ali Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 11:48 PM (IST)

    हसनपुर में सीएमओ ने अवैध अस्पतालों पर बड़ी कार्रवाई की है। चार अपंजीकृत अस्पतालों और एक बिना सर्जरी लाइसेंस वाले अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर सील किए गए। य ...और पढ़ें

    कार्रवाई करते अध‍िकारी

    कार्रवाई करते अध‍िकारी

    संवाद सहयोगी, जागरण, हसनपुर। मंडी धनौरा में सील ओटी खोल कर आपरेशन करने के दौरान महिला की मौत का मामला अभीा शांत भी नहीं हुआ था कि हसनपुर में भी इसी तरह के मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग की मेहरबानी से हसनपुर में अपंजीकृत अस्पतालों में आपरेशन किए जा रहे थे। शनिवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इन अस्पतालों में छापामारी की तो कलई खुलकर सामने आ गई।

    लिहाजा सीएमओ के नेतृत्व वाली टीम ने अपंजीकृत चार समेत पांच अस्पतालों की ओटी पर सील लगा दी है। साथ ही नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। शनिवार सुबह मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. योगेंद्र कुमार हसनपुर पहुंचे। यहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधीक्षक डा. धुर्वेंद्र सिंह को साथ लेकर नगर में संचालित अस्पतालों पर छापेमारी कर उनके अभिलेखों का परीक्षण किया।

    इस दौरान अनमोल नर्सिंग होम संभल अड्डा, न्यू सेवा नर्सिंग होम संभल रोड कब्रिस्तान के सामने, ट्रू मुस्कान नर्सिंग होम रहरा-संभल बाइपास रोड, ट्रू सेवा हेल्थ केयर सेंटर गजरौला-संभल बाइपास रोड (सरकारी अस्पताल के नजदीक) का चिकित्सा विभाग में पंजीकरण नहीं होने पर उनकी ओटी सील गई हैं।

    उधर साईं जीवनदान नर्सिंग होम हाता चौराहा रहरा रोड बाइपास हसनपुर के पास सर्जरी से संबंधित लाइसेंस न होने पर ओटी को सील कर दिया गया। सीएमओ के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई से हसनपुर नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र में कदम-कदम पर अस्पताल सजाए बैठे लोगों में हलचल मच गई।

    उल्लेखनीय है कि हसनपुर में बड़े पैमाने पर अपंजीकृत तथा अस्पतालों के बोर्ड पर चिकित्सकों के पदनाम लिखकर अप्रशिक्षित लोग गंभीर रोगियों के साथ ही गर्भवती महिलाओं के आपरेशन कर डिलीवरी तक करा रहे हैं। जिसकी वजह से आए दिन यहां जच्चा व बच्चा की जानें जा रही हैं।

    सीएमओ डा. योगेंद्र कुमार ने बताया कि हसनपुर में अस्पतालों का निरीक्षण किया गया है। चार अस्पताल अपंजीकृत तथा एक अस्पताल में सर्जरी करने का लाइसेंस नहीं होने पर ओटी सील की गई हैं। वहीं, संचालकों को नोटिस जारी कर अस्पतालों के संचालन से संबंधित अभिलेख तलब किए गए हैं। उन्होंने बताया कि अपंजीकृत अस्पताल तथा झोलाछाप के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।

     

