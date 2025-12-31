अमरोहा में नशे के सौदागरों पर बड़ा प्रहार: दो मेडिकल स्टोर के लाइसेंस और GST रजिस्ट्रेशन रद्द

जागरण संवाददाता, अमरोहा। नशीली दवा के सौदागरों पर औषधि विभाग ने शिकंजा कस दिया है। नोटिस का कोई जवाब नहीं देने पर विभाग ने कस्बा जोया स्थित दोनों मेडिकल स्टोर के लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं। उनके संचालक भी मेडिकल स्टोर बंद कर फरार हैं। इधर जीएसटी विभाग में भी दोनों फर्म का पंजीकरण निरस्त कर दिया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गत 27 अगस्त को हिमाचल प्रदेश के जनपद ऊना के औषधि निरीक्षक पंकज गौतम ने एएनटीएफ टीम के साथ ऊना नंगल रोड रक्कड कालोनी ऊना के साथ मिलकर मैसर्स रैपिड रिलीफ मेडिकोज पर छापा मारा था और यहां से नशीली टेबलेट कोविटाडोल-100 एसआर 55 पत्ते बरामद किए थे। पूछताछ में पता चला था कि कंपनी ने टेबलेट के 490 पत्ते मैसर्स एएस फार्मा व 507 मैसर्स केयर मेडिकोज स्थित मुहल्ला चौधरियान वार्ड दो कस्बा जोया जिला अमरोहा को विक्रय किए हैं।

जिसका पता चलने के बाद औषधि निरीक्षक रूचि बंसल ने जांच शुरू कर दी थी। उन्होंने गत 19 सितंबर को मैसर्स केयर मेडिकोज फर्म स्वामी गगनदीप पुत्र नरेंद्र पाल निवासी डी-353 पीरागढ़ी कैंप शकूर बस्ती, डिपो उत्तर पश्चिम दिल्ली-110056 व फर्म मैसर्स ए.एस. फार्मा के स्वामी आदित्य कुमार गिरी पुत्र उमेश गिरी निवासी प्रथमेश आर्केड, फ्लैट नंबर 203,प्लाट नंबर 202, सेक्टर तीन, उलवे, पनवेल रायगढ़ महाराष्ट्र,410206 पर नोटिस भेजा था लेकिन, उनके द्वारा जवाब नहीं दिया गया था।

इसके बाद औषधि निरीक्षक ने गत 28 नवंबर दोनों मेडिकल स्टोर के बाहर कारण बताओ नोटिस चस्पा करवाकर दोनों फर्म के लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी थी। सहायक आयुक्त औषधि को दोनों के निरस्तीकरण की संस्तुति कर रिपोर्ट भेज दी थी। औषधि निरीक्षक के मुताबिक दोनों मेडिकल स्टोर के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। उनके संचालकों ने नोटिस का कोई उत्तर नहीं दिया था।

भारी मात्रा में पकड़ी थीं दवाइयां गत 22 नवंबर को नारकोटिक्स व औषधि विभाग अंबाला की टीम ने संयुक्त रूप से दुकान नंबर तीन, सेक्टर डी, डिफेंस कालोनी अंबाला कैट में स्थित मैसर्स ट्राईडेंट ड्रग्स प्रतिष्ठान व गोदाम स्थित 69, बांधा रोड सेक्टर डी पर छापा मारा था और एडी स्पासमेड ब्राउन कैप्सूल, एडी स्पासमेड ब्लू कैप्सूल भारी मात्रा में पकड़े थे।

फर्म ने यह कैप्सूल मैसर्स यश फार्मा गांव दयावली खालसा बिजौरा तहसील हसनपुर जिला अमरोहा काे विक्रय किए थे। सूचना मिलने पर औषधि निरीक्षक रूचि बंसल मैसर्स यश फार्मा मेडिकल स्टोर पर छापा मारा था लेकिन, वह बंद मिला था। मकान भी बंद पाया गया थे।