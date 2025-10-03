रोडवेज बस ने ट्रैक्टर-ट्रॉली में मारी टक्कर, किसान की मौत; पीछे से आ रही कार भी बस से टकराई

मुरादाबाद-दिल्ली हाईवे पर गढ़मुक्तेश्वर डिपो की बस ने ट्रैक्टर-ट्रॉली को टक्कर मार दी जिससे ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई। पीछे से आ रही कार भी बस से टकरा गई जिसमें सात लोग घायल हुए। मृतक किसान ताहिर हुसैन धान लेकर हापुड़ मंडी जा रहे थे। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच कर रही है।

संवाद सूत्र, डिडौली। हाईवे पर गुरुवार रात लगभग ढाई बजे मुरादाबाद से दिल्ली की तरफ जा रही गढ़मुक्तेश्वर डिपो की रोडवेज बस ने आगे चल रही ट्रैक्टर-ट्राली को टक्कर मार दी। पीछे से आ रही कार भी बस से टकरा गई। इस हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई। जबकि कार व बस में सवार सात लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं। पोस्टमार्टम के बाद मृतक का अंतिम संस्कार कर दिया गया है।

यह हादसा गुरुवार रात रजबपुर थाना क्षेत्र में गांव झनकपुरी में यह हादसा हुआ। डिडौली कोतवाली क्षेत्र के गांव कनपुरा निवासी किसान ताहिर हुसैन रात ट्रैक्टर-ट्राली में धान लाद कर हापुड़ मंडी जा रहे थे। जब वह हाईवे पर झनकपुरी के पास पहुंचे तो पीछे से आ रही रोडवेज बस ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद ताहिर हुसैन ट्रैक्टर ट्राली से नीचे गिर गए तथा उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इसी दौरान पीछे से आ रही एक कार भी बस से टकरा गई।