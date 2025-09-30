Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्‍लाट खरीदने के ल‍िए दहेज में मांगे 10 लाख रुपये, नहीं देने पर विवाहिता को पीटकर घर से निकाला

    By Saurav Kumar Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 06:19 PM (IST)

    मंडी धनौरा में एक विवाहिता को दहेज में 10 लाख रुपये की मांग पूरी न करने पर ससुराल वालों ने पीटा और घर से निकाल दिया। पीड़िता भूमिका शर्मा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है जिसमें पति सास ससुर सहित परिवार के सदस्यों पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    prefferd source google
    Hero Image
    दहेज में मांगे 10 लाख रुपये, विवाहिता को पीटकर घर से निकाला।- सांकेत‍िक तस्‍वीर

    संवाद सूत्र, मंडी धनौरा। प्लाट खरीदने के लिए 10 लाख रुपये की मांग को लेकर दहेज लोभी ससुरलियों ने विवाहिता को मारपीट का घर से निकाल दिया। पुलिस ने पीड़ित के पति, ससुर और सास के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुहल्ला महादेव निवासी सुरेंद्र कुमार शर्मा ने अपनी पुत्री भूमिका शर्मा का विवाह 18 अप्रैल 2018 को मुहल्ला महादेव के ही मुकेश शर्मा के पुत्र अनुभव गौड़ के साथ किया था। पिता ने विवाह में सामर्थ्य अनुसार दान-दहेज दिया था।

    आरोप है कि विवाह के कुछ समय बाद से ही ससुराल पक्ष ने एक प्लाट खरीदने के लिए 10 लाख रुपये की अतिरिक्त मांग करनी शुरू कर दी। पीड़ित के अनुसार, रुपये न देने पर उसके साथ लगातार मारपीट और उत्पीड़न किया जाने लगा। बीते 23 सितंबर 2025 को ससुराल वालों ने उसे बेरहमी से पीटा और घर से बाहर निकाल दिया।

    पीड़ित मायके पहुंची और स्वजन को घटना की जानकारी दी। इसके बाद पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने पति अनुभव गौड़, ससुर महेश शर्मा, सास सर्वेश शर्मा व देवर प्रियंक शर्मा के खिलाफ दहेज उत्पीड़न की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थानाध्यक्ष ने बताया कि मामले की विवेचना की जा रही है। जांच में दोषी पाए जाने पर आरोपितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

    यह भी पढ़ें- डिलीवरी के दौरान अस्‍पताल में जच्चा-बच्चा की मौत के बाद पर‍िजनों का हंगामा, CMO ने द‍िए कार्रवाई के न‍िर्देश