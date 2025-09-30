मंडी धनौरा में एक विवाहिता को दहेज में 10 लाख रुपये की मांग पूरी न करने पर ससुराल वालों ने पीटा और घर से निकाल दिया। पीड़िता भूमिका शर्मा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है जिसमें पति सास ससुर सहित परिवार के सदस्यों पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

संवाद सूत्र, मंडी धनौरा। प्लाट खरीदने के लिए 10 लाख रुपये की मांग को लेकर दहेज लोभी ससुरलियों ने विवाहिता को मारपीट का घर से निकाल दिया। पुलिस ने पीड़ित के पति, ससुर और सास के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।

मुहल्ला महादेव निवासी सुरेंद्र कुमार शर्मा ने अपनी पुत्री भूमिका शर्मा का विवाह 18 अप्रैल 2018 को मुहल्ला महादेव के ही मुकेश शर्मा के पुत्र अनुभव गौड़ के साथ किया था। पिता ने विवाह में सामर्थ्य अनुसार दान-दहेज दिया था।

आरोप है कि विवाह के कुछ समय बाद से ही ससुराल पक्ष ने एक प्लाट खरीदने के लिए 10 लाख रुपये की अतिरिक्त मांग करनी शुरू कर दी। पीड़ित के अनुसार, रुपये न देने पर उसके साथ लगातार मारपीट और उत्पीड़न किया जाने लगा। बीते 23 सितंबर 2025 को ससुराल वालों ने उसे बेरहमी से पीटा और घर से बाहर निकाल दिया।