अमरोहा के एक अवैध अस्पताल में प्रसव के दौरान जच्चा-बच्चा की मृत्यु हो गई। परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल को अवैध बताया है और जांच के आदेश दिए हैं। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है।

जागरण संवाददाता, अमरोहा। डिलीवरी के दौरान एशियन हॉस्पिटल में जच्चा-बच्चा की मृत्यु हो गई। यह अस्पताल अवैध रूप से संचालित था। ऑपरेशन से गर्भवती ने बच्ची को देर रात जन्म दिया था। जच्चा-बच्चा की मृत्यु होने का आरोप लगाकर स्वजन ने जमकर हंगामा किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नगर के मुहल्ला हाशमी नगर निवासी मोहम्मद अरबाज पेशे से मजदूर हैं। उनकी पत्नी साबिया गर्भवती थी। रविवार की सुबह पत्नी को प्रसव पीड़ा हुई। जिसमें पत्नी को डिलीवरी के लिए बिजनौर रोड स्थित लकड़ा के एशियन हास्पिटल में भर्ती कराया। वहां देर शाम ऑपरेशन से एक बच्ची को जन्म दिया। जन्म देने के बाद जच्चा-बच्चा की हालत बिगड़ने लगी और कुछ ही देर रात दोनों की मृत्यु हो गई। यह देख स्वजन के होश उड़ गए।

सूचना पर मृतक के मायके वाले भी आ गए और गलत ऑपरेशन से जच्चा-बच्चा की मृत्यु होने का आरोप लगाकर हंगामा करने लगे। साेमवार को भी जमकर हंगामा काटा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। जबकि मृतक महिला के मायके वालों की तरफ से कार्रवाई के लिए थाने में तहरीर दी है। फिलहाल जच्चा-बच्चा की मृत्यु से स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल है।

झोलाछाप से ऑपरेशन करने की आशंका स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक एशियन हॉस्पिटल अवैध रूप से संचालित है। इसका विभाग में पंजीकरण नहीं था। जिसमें गर्भवती का आपरेशन भी झोलाछाप से कराने की आशंका है। जिसमें सीएमओ ने नगर चिकित्साधीक्षक डॉ. उमर फारूक को उपचार से संबंधित अभिलेख कब्जे में कर आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

नगर में अवैध रूप से संचालित एशियन हॉस्पिटल में देर रात ऑपरेशन के दौरान जच्चा-बच्चा की मृत्यु हुई है। जिसमें मृतक के स्वजनों ने गलत आपरेशन का आरोप लगाकर हंगामा किया है। दोनों के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। साथ ही उपचार से संबंधित अभिलेख लेकर आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई के लिए चिकित्साधीक्षक को निर्देश दिए गए हैं। - डॉ. सत्यपाल सिंह, सीएमओ