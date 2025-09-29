अमरोहा में बड़ा सड़क हादसा, ट्रक ने पीछे से ट्रैक्टर-ट्रॉली में मारी टक्कर, दो की मौत

संभल-मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और दो गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा ट्रक चालक को नींद की झपकी आने के कारण हुआ जिससे उसने आगे चल रही ईंट से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी। मृतकों की पहचान मनोज कुमार और ऋषिपाल सिंह के रूप में हुई है जो संभल के रहने वाले थे।

हादसा सोमवार सुबह 5:15 बजे ढक्का मोड़ तथा उझारी के बीच हुआ। जनपद संभल के थाना नखासा के गांव भारतल मिलक निवासी चालक धर्मेंद्र कुमार ट्रैक्टर ट्रॉली में ईंट भरकर संभल से हसनपुर जा रहे थे। उनके साथ गांव निवासी मजदूर मनोज कुमार, ऋषिपाल सिंह व सतीश चंद्र बैठे हुए थे। रास्ते में पीछे से आए तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रॉली में टक्कर मार दी, जिसमें करीब 100 मीटर तक ट्रैक्टर ट्रॉली ट्रक के आगे घिसट गई।