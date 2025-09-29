Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अमरोहा में बड़ा सड़क हादसा, ट्रक ने पीछे से ट्रैक्टर-ट्रॉली में मारी टक्कर, दो की मौत

    By Jagran News Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 08:46 AM (IST)

    संभल-मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और दो गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा ट्रक चालक को नींद की झपकी आने के कारण हुआ जिससे उसने आगे चल रही ईंट से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी। मृतकों की पहचान मनोज कुमार और ऋषिपाल सिंह के रूप में हुई है जो संभल के रहने वाले थे।

    prefferd source google
    Hero Image
    अमरोहा में बड़ा सड़क हादसा, ट्रक ने पीछे से ट्रैक्टर-ट्रॉली में मारी टक्कर, दो की मौत

    जागरण संवाददाता, अमरोहा। संभल-मार्ग पर ट्रक चालक को नींद की झपकी आने की वजह से आगे चल रही ईंट से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली से जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें संभल के लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि दो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हादसा सोमवार सुबह 5:15 बजे ढक्का मोड़ तथा उझारी के बीच हुआ। जनपद संभल के थाना नखासा के गांव भारतल मिलक निवासी चालक धर्मेंद्र कुमार ट्रैक्टर ट्रॉली में ईंट भरकर संभल से हसनपुर जा रहे थे। 

    उनके साथ गांव निवासी मजदूर मनोज कुमार, ऋषिपाल सिंह व सतीश चंद्र बैठे हुए थे। रास्ते में पीछे से आए तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रॉली में टक्कर मार दी, जिसमें करीब 100 मीटर तक ट्रैक्टर ट्रॉली ट्रक के आगे घिसट गई। 

    हादसे में मनोज कुमार 25 वर्ष और ऋषिपाल सिंह 50 वर्ष की मौके पर मृत्यु हो गई। जबकि, धर्मेंद्र और सतीश घायल हुए हैं। उधर हादसे के बाद ट्रक छोड़कर चालक मौके से फरार हो गया। 

    दिन निकलने से पहले बड़े हादसे सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। शव कब्जे में लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हसनपुर भेजे गए हैं। वहीं, घायलों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। 

    पुलिस ने हादसे की सूचना मृतकों के स्वजन को दे दी है। थाना प्रभारी विकास सहरावत का कहना है कि सड़क हादसे में संभल के दो मजदूरों की मृत्यु हुई है। हादसे की जांच की जा रही है।