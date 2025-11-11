Delhi Blast: पोस्टमार्टम के बाद हसनपुर पहुंचे दोनों दोस्तों के शव, अंतिम दर्शन के लिए उमड़ी भीड़, बृजघाट पर होगा अंतिम संस्कार

राशिद चौधरी, जागरण हसनपुर। सोमवार शाम दिल्ली में हुए धमाके में हसनपुर के दो दोस्तों लोकेश अग्रवाल और अशोक कुमार गुर्जर की मृत्यु हो गई थी। पोस्टमार्टम के बाद मंगलवार सुबह करीब 9:45 बजे दोनों के शव अलग-अलग वाहनों से घर पहुंचे। अंतिम दर्शन करने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

घर पहुंचे लोकेश और अशोक के शव, अंतिम दर्शन को उमड़े लोग क्षत-विक्षत शव देखकर माहौल अत्यंत गमगीन हो गया। परिवारों में चीत्कार के साथ ही उपस्थित लोगों की आंखों से आंसू निकल पड़े। लोकेश अग्रवाल अपनी समधन शशि अग्रवाल को देखने के लिए सोमवार सुबह दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के लिए घर का कर निकले थे उन्हें यह पता नहीं था कि हसनपुर अब दोबारा लौटकर नहीं आएंगे, इस पर की नियति कुछ ऐसी ही थी।