    Delhi Blast: पोस्टमार्टम के बाद हसनपुर पहुंचे दोनों दोस्तों के शव, अंतिम दर्शन के लिए उमड़ी भीड़, बृजघाट पर होगा अंतिम संस्कार

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 10:58 AM (IST)

    दिल्ली में हुए धमाके में हसनपुर के लोकेश अग्रवाल और अशोक कुमार गुर्जर की मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम के बाद शव घर पहुंचने पर अंतिम दर्शन के लिए भीड़ उमड़ी। गमगीन माहौल में परिवारों का रो-रोकर बुरा हाल था। लोकेश अपनी समधन से मिलने दिल्ली जा रहे थे, जहां लाल किला मेट्रो स्टेशन पर अशोक उन्हें लेने पहुंचे थे। धमाके में दोनों की मृत्यु से क्षेत्र में शोक है।

    दिल्ली धमाका में मृत हसनपुर के दो दोस्तों के शव पहुंचे घर।

    राशिद चौधरी, जागरण हसनपुर। सोमवार शाम दिल्ली में हुए धमाके में हसनपुर के दो दोस्तों लोकेश अग्रवाल और अशोक कुमार गुर्जर की मृत्यु हो गई थी। पोस्टमार्टम के बाद मंगलवार सुबह करीब 9:45 बजे दोनों के शव अलग-अलग वाहनों से घर पहुंचे। अंतिम दर्शन करने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई।

    घर पहुंचे लोकेश और अशोक के शव, अंतिम दर्शन को उमड़े लोग

    क्षत-विक्षत शव देखकर माहौल अत्यंत गमगीन हो गया। परिवारों में चीत्कार के साथ ही उपस्थित लोगों की आंखों से आंसू निकल पड़े। लोकेश अग्रवाल अपनी समधन शशि अग्रवाल को देखने के लिए सोमवार सुबह दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के लिए घर का कर निकले थे उन्हें यह पता नहीं था कि हसनपुर अब दोबारा लौटकर नहीं आएंगे, इस पर की नियति कुछ ऐसी ही थी।

    दोनों दोस्तों की धमाके में मौत

     

    दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन पर रिसीव करने के लिए उनके दोस्त ग्राम मंगरोला निवासी अशोक भी पहुंच गए। दोनों दोस्त आपस में मिलते ही कुछ ही मिनट में धमाका होने पर काल के गाल में समा गए। धमाके में हसनपुर के दो दोस्तों की मृत्यु से क्षेत्र का माहौल गमगीन है। हर कोई घटना की जानकारी लेने के लिए उत्सुक है।

    लोकेश के चाचा अहमदाबाद से भतीजे की मृत्यु की खबर सुनकर हसनपुर लौट रहे हैं। उनके आने के बाद बृजघाट गंगा तट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा।