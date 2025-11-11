Delhi Blast: दिल्ली धमाके में हसनपुर के दो दोस्तों की मौत, समधन को देखने अस्पताल जा रहे थे लोकेश और अशाेक

राशिद चौधरी, जागरण हसनपुर। सोमवार शाम दिल्ली में लाल किला के पास हुए धमाके में हसनपुर और मंगरौला के दो दोस्तों की मौत हो गई। हसनपुर के रहरा अड्डा निवासी खाद विक्रेता लोकेश अग्रवाल 58 वर्ष की समधन हसनपुर निवासी राजेश अग्रवाल की पत्नी शशि अग्रवाल अपने घर में गिर गई थी। जिससे उनके दिमाग की नस फट गई थी। उनका दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में इलाज चल रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दोनों आपस में दोस्त थे, लोकेश अपनी समधन को देखने सर गंगाराम अस्पताल जा रहे थे सोमवार सुबह लोकेश समधन को देखने के लिए दिल्ली गए थे। लोकेश ने फोन करके अपने दोस्त अशोक निवासी मंगरौला को लाल किला मेट्रो स्टेशन बुला लिया था।वहां से दोनों को सर गंगा राम अस्पताल जाना था लेकिन, इस दौरान धमाका होने से दोनों की जान चली गई। लोकेश ने अपने पीछे बेटे गौरव, सौरभ और बेटी दिव्या को छोड़ा है। पत्नी की कई वर्ष पहले मृत्यु हो गई थी। मंगलवार सुबह दिन निकलते ही दोनों के घरों पर स्वजन को सांत्वना देने को लोगों की भीड़ जुट गई।