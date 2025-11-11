Language
    Delhi Blast: दिल्ली धमाके में हसनपुर के दो दोस्तों की मौत, समधन को देखने अस्पताल जा रहे थे लोकेश और अशाेक

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 09:12 AM (IST)

    दिल्ली के लाल किला इलाके में हुए एक धमाके में हसनपुर के लोकेश अग्रवाल और मंगरौला के अशोक नामक दो दोस्तों की मौत हो गई। लोकेश अपनी समधन को देखने सर गंगाराम अस्पताल जा रहे थे और उन्होंने अशोक को लाल किला मेट्रो स्टेशन पर बुलाया था। इस घटना से दोनों परिवारों में मातम छा गया है।

    दिल्ली धमाके में मृतक लोकेश की फाइल फोटो इंसेट में।

    राशिद चौधरी, जागरण हसनपुर। सोमवार शाम दिल्ली में लाल किला के पास हुए धमाके में हसनपुर और मंगरौला के दो दोस्तों की मौत हो गई। हसनपुर के रहरा अड्डा निवासी खाद विक्रेता लोकेश अग्रवाल 58 वर्ष की समधन हसनपुर निवासी राजेश अग्रवाल की पत्नी शशि अग्रवाल अपने घर में गिर गई थी। जिससे उनके दिमाग की नस फट गई थी। उनका दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में इलाज चल रहा है।

    दोनों आपस में दोस्त थे, लोकेश अपनी समधन को देखने सर गंगाराम अस्पताल जा रहे थे

     

    सोमवार सुबह लोकेश समधन को देखने के लिए दिल्ली गए थे। लोकेश ने फोन करके अपने दोस्त अशोक निवासी मंगरौला को लाल किला मेट्रो स्टेशन बुला लिया था।वहां से दोनों को सर गंगा राम अस्पताल जाना था लेकिन, इस दौरान धमाका होने से दोनों की जान चली गई। लोकेश ने अपने पीछे बेटे गौरव, सौरभ और बेटी दिव्या को छोड़ा है। पत्नी की कई वर्ष पहले मृत्यु हो गई थी। मंगलवार सुबह दिन निकलते ही दोनों के घरों पर स्वजन को सांत्वना देने को लोगों की भीड़ जुट गई।

    धमाके में हसनपुर के दो लोगों की मृत्यु से लोगों का कलेजा दहल उठा। उनके घरों पर दिल्ली से शव आने का इंतजार चल रहा है। विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी भी लोकेश के घर पहुंच गए हैं।