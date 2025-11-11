Delhi Blast: शॉपिंग करने गया था आगरा से परिवार, गनीमत रही बच गई जान

जागरण संवाददाता, आगरा। दिल्ली बम धमाके ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। पुलिस ने जो सूची जारी की, उसमें एक घायल आगरा का बताया गया था। पार्किंग में खड़ी परिवार की कार क्षतिग्रस्त हुई है। घायल हुए पप्पू स्कार्पियो लेकर आगरा से गए थे। परिवार शादी की शापिंग करने चांदनी चौक गया था। पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर परिवार के सदस्य शापिंग को गए थे। तभी विस्फोट हो गया, जिसकी चपेट में आकर पास में खड़े पप्पू घायल हो गए। उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

दिल्ली पुलिस द्वारा जारी की गई घायलों की सूची में 53 वर्षीय पप्पू पुत्र दुधवी राम का नाम भी है। दिल्ली पुलिस की ओर से यह सूची आगरा पुलिस को भी भेजी गई। सूची में पता न होने के कारण पुलिस देर रात तक परिवार के बारे में पता करने में जुटी रही।