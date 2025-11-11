Delhi Blast: शॉपिंग करने गया था आगरा से परिवार, गनीमत रही बच गई जान
दिल्ली में हुए एक विस्फोट में आगरा से खरीदारी करने आया एक परिवार बाल-बाल बच गया। परिवार ने बताया कि वे खरीदारी के लिए आए थे और विस्फोट के समय घटनास्थल के पास ही थे। उन्होंने धमाके की आपबीती सुनाई और ईश्वर का शुक्रिया अदा किया कि उन्हें कोई चोट नहीं आई, लेकिन वे सदमे में हैं।
जागरण संवाददाता, आगरा। दिल्ली बम धमाके ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। पुलिस ने जो सूची जारी की, उसमें एक घायल आगरा का बताया गया था। पार्किंग में खड़ी परिवार की कार क्षतिग्रस्त हुई है।
घायल हुए पप्पू स्कार्पियो लेकर आगरा से गए थे। परिवार शादी की शापिंग करने चांदनी चौक गया था। पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर परिवार के सदस्य शापिंग को गए थे। तभी विस्फोट हो गया, जिसकी चपेट में आकर पास में खड़े पप्पू घायल हो गए। उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
दिल्ली पुलिस द्वारा जारी की गई घायलों की सूची में 53 वर्षीय पप्पू पुत्र दुधवी राम का नाम भी है। दिल्ली पुलिस की ओर से यह सूची आगरा पुलिस को भी भेजी गई। सूची में पता न होने के कारण पुलिस देर रात तक परिवार के बारे में पता करने में जुटी रही।
आवास विकास कालोनी का रहने वाला एक परिवार दिल्ली में शापिंग करने गया था। यह परिवार मूलरूप से ग्वालियर का है। शादी समारोह से पहले दिल्ली में कपड़ों की शापिंग के बाद परिवार के सदस्य पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके इलेक्ट्रिकल्स का सामान खरीदने पास के बाजार में गए थे।
तभी विस्फोट हो गया। सड़क किनारे पार्किंग में खड़ी गाड़ी के पास ही पप्पू मौजूद थे। इसलिए गाड़ी के साथ वे भी विस्फोट की चपेट में आ गए। धमाके में उनकी स्कार्पियो गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई।
वहीं पप्पू गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया है।
