    अमरोहा में गंगा में उतराता मिला व्यक्ति का सड़ा-गला शव, पुल‍िस जांच में जुटी

    By Saurav Kumar Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 05:58 PM (IST)

    गजरौला के तिगरी में गंगा नदी में एक अज्ञात व्यक्ति का सड़ा-गला शव मिला है। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी जिसके बाद शव को बाहर निकाला गया। शव की पहचान कराने की कोशिश की जा रही है लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। पुलिस ने बिजनौर पुलिस को भी सूचित किया है क्योंकि आशंका है कि शव वहीं से बहकर आया है।

    गंगा में उतराता मिला व्यक्ति का सड़ा-गला शव।- सांकेत‍िक तस्‍वीर

    जागरण संवाददाता, गजरौला। तिगरी स्थित गंगा में एक व्यक्ति का सड़ा-गला शव उतराता हुआ मिला है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को गंगा से बाहर निकालकर आसपास के लोगों को बुलाकर शिनाख्त कराने का प्रयास किया मगर, हर किसी ने पहचाने से इनकार कर दिया। इस शव के बारे में बिजनौर पुलिस को भी सूचना दी गई है। क्योंकि अनुमान है कि पीछे से ही यह शव बहकर आया है।

    मामला मंगलवार की रात करीब आठ बजे का है। खादर क्षेत्र में गांव सिहाली मेव के पीछे बह रही गंगा में एक व्यक्ति का शव उतराता हुआ ग्रामीणों ने देखा। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। मौके पर प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार अपनी टीम के साथ पहुंच गए। उन्होंने ग्रामीणों की मदद से शव को गंगा से बाहर निकलवाया। शव की स्थिति को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे वह 10 से 15 दिन पहले डूबा हुआ व्यक्ति है। क्योंकि शव सड़ चुका था। जलीय जीव शव को खा चुके थे।

    दुर्गंध उठ रही थी और शव पूरी तरह से गलने लगा था। लोगों की भीड़ जुटी। पहचान करवाने का प्रयास किया मगर, किसी ने नहीं पहचाना। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि शव की पहचान कराने का प्रयास किया जा रहा है। बिजनौर पुलिस को भी अवगत कराया गया है। क्योंकि शव पीछे से ही गंगा में बहकर आने का अनुमान है। शव की हालत सड़ी-गली थी। उम्र लगभग 45 से 50 के बीच होगी।

