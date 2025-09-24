गजरौला के तिगरी में गंगा नदी में एक अज्ञात व्यक्ति का सड़ा-गला शव मिला है। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी जिसके बाद शव को बाहर निकाला गया। शव की पहचान कराने की कोशिश की जा रही है लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। पुलिस ने बिजनौर पुलिस को भी सूचित किया है क्योंकि आशंका है कि शव वहीं से बहकर आया है।

जागरण संवाददाता, गजरौला। तिगरी स्थित गंगा में एक व्यक्ति का सड़ा-गला शव उतराता हुआ मिला है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को गंगा से बाहर निकालकर आसपास के लोगों को बुलाकर शिनाख्त कराने का प्रयास किया मगर, हर किसी ने पहचाने से इनकार कर दिया। इस शव के बारे में बिजनौर पुलिस को भी सूचना दी गई है। क्योंकि अनुमान है कि पीछे से ही यह शव बहकर आया है।

मामला मंगलवार की रात करीब आठ बजे का है। खादर क्षेत्र में गांव सिहाली मेव के पीछे बह रही गंगा में एक व्यक्ति का शव उतराता हुआ ग्रामीणों ने देखा। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। मौके पर प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार अपनी टीम के साथ पहुंच गए। उन्होंने ग्रामीणों की मदद से शव को गंगा से बाहर निकलवाया। शव की स्थिति को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे वह 10 से 15 दिन पहले डूबा हुआ व्यक्ति है। क्योंकि शव सड़ चुका था। जलीय जीव शव को खा चुके थे।