Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Amroha News: शादी के एक साल बाद पत्नी को तीन तलाक देकर तोड़ा रिश्ता, पुलि‍स ने दर्ज की FIR

    By Asif Ali Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 05:21 PM (IST)

    नौगांवा सादात में दहेज के खातिर विवाहिता को प्रताड़ित किया गया फिर तीन तलाक दे दिया गया। पुलिस ने ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अमरोहा में 13 बदमाशों पर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है। कमालपुरी गांव में मारपीट की घटना में दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

    prefferd source google
    Hero Image
    शादी के एक साल बाद पत्नी को तीन तलाक देकर तोड़ा रिश्ता।- सांकेत‍िक तस्‍वीर

    नौगांवा सादात। थानाक्षेत्र के गांव बीलना निवासी वकील अहमद ने अपनी बेटी बुशरा की शादी 2 फरवरी 2024 को बिजनौर जनपद के मुहल्ला हजरत नगर निवासी नदीम के साथ की थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले बुशरा को दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया था। बुशरा अपने मायके में आकर रहने लगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आरोप है कि 28 मई 2025 की शाम को भी ससुराल वालों ने मायके में आकर मारपीट की। पति ने तीन तलाक देकर रिश्ता तोड़ लिया। लोगों की भीड़a जमा होने पर आरोपित धमकी देते हुए चले गए। प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार ने बताया कि इस मामले में नदीम, सलीम, शाहरुख, हसीना, बाबू खान, नूर अफशा, तमन्ना के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली है।

    जिले में 13 पर गुंडा एक्स की कार्रवाई

    अमरोहा: पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने जिले में 13 बदमाशों के विरुद्ध गुंडा एक्ट की कार्रवाई की है। एसपी ने बताया कि अनुज व सौरभ निवासी ढकिया खादर थाना रहरा, कल्याण सिंह निवासी बहादुरपुर मजरा थाना आदमपुर, दीपक कुमार निवासी चकफेरी थाना आदमपुर, आदिल निवासी नीलीखेड़ी थाना डिडौली, समीर निवासी मुहल्ला सराय कोहना थाना अमरोहा नगर, दिलशाद उर्फ नाटी निवासी मुहल्ला दानिशमंदान थाना अमरोहा नगर, शाहिद निवासी मुहल्ला शफातपोता, मोहम्मद जुनैद निवासी मुहल्ला बंगला कसाईखाना थाना अमरोहा नगर, मुरसलीन निवासी नूरपूर तुलाकाबाद थाना रजबपुर, चमन निवासी जोजखेड़ा, वसीम निवासी ककराली थाना डिडौली और फैसल निवासी कांकर सराय थाना अमरोहा देहात शामिल हैं।

    मारपीट में दो पर प्राथमिकी दर्ज

    नौगावां सादात: थाना क्षेत्र के गांव कमालपुरी में किसान जितेंद्र सिंह का परिवार रहता है। मंगलवार को जितेंद्र सिंह, उनका बेटा राजेश व उनकी फरीदाबाद निवासी रिश्तेदार कुसुम भी खेत पर काम कर रहे थे। आरोप है कि उसी दौरान ताऊ गजेंद्र सिंह के बेटे सुधीर व कपिल भाई वहां पहुंच गए। दोनों मेढ़ पर लगे पेड़ की जड़ निकालने लगे। विरोध करने पर लाठी-डंडों से हमला कर राजेश को घायल कर दिया। बचाव में आए जितेंद्र सिंह और कुसुम के साथ भी मारपीट की। मौके पर पहुंचे लोगों को देख कर आरोपित धमकी देते हुए भाग गए। प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार ने बताया कि इस मामले में आरोपित सुधीर व कपिल के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली है।

    यह भी पढ़ें- Digital Arrest: डॉलर का लालच देकर CBI के नाम पर डिजिटल अरेस्ट, गिरफ्तारी से बचाने के बदले 93 हजार रुपये ठगे