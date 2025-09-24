नौगांवा सादात में दहेज के खातिर विवाहिता को प्रताड़ित किया गया फिर तीन तलाक दे दिया गया। पुलिस ने ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अमरोहा में 13 बदमाशों पर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है। कमालपुरी गांव में मारपीट की घटना में दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

नौगांवा सादात। थानाक्षेत्र के गांव बीलना निवासी वकील अहमद ने अपनी बेटी बुशरा की शादी 2 फरवरी 2024 को बिजनौर जनपद के मुहल्ला हजरत नगर निवासी नदीम के साथ की थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले बुशरा को दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया था। बुशरा अपने मायके में आकर रहने लगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आरोप है कि 28 मई 2025 की शाम को भी ससुराल वालों ने मायके में आकर मारपीट की। पति ने तीन तलाक देकर रिश्ता तोड़ लिया। लोगों की भीड़a जमा होने पर आरोपित धमकी देते हुए चले गए। प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार ने बताया कि इस मामले में नदीम, सलीम, शाहरुख, हसीना, बाबू खान, नूर अफशा, तमन्ना के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली है।

जिले में 13 पर गुंडा एक्स की कार्रवाई अमरोहा: पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने जिले में 13 बदमाशों के विरुद्ध गुंडा एक्ट की कार्रवाई की है। एसपी ने बताया कि अनुज व सौरभ निवासी ढकिया खादर थाना रहरा, कल्याण सिंह निवासी बहादुरपुर मजरा थाना आदमपुर, दीपक कुमार निवासी चकफेरी थाना आदमपुर, आदिल निवासी नीलीखेड़ी थाना डिडौली, समीर निवासी मुहल्ला सराय कोहना थाना अमरोहा नगर, दिलशाद उर्फ नाटी निवासी मुहल्ला दानिशमंदान थाना अमरोहा नगर, शाहिद निवासी मुहल्ला शफातपोता, मोहम्मद जुनैद निवासी मुहल्ला बंगला कसाईखाना थाना अमरोहा नगर, मुरसलीन निवासी नूरपूर तुलाकाबाद थाना रजबपुर, चमन निवासी जोजखेड़ा, वसीम निवासी ककराली थाना डिडौली और फैसल निवासी कांकर सराय थाना अमरोहा देहात शामिल हैं।