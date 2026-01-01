सावधान! 'Happy New Year' का संदेश खाली कर सकता है आपका बैंक खाता, भूलकर भी न करें ये गलती!
संवाद सहयोगी, जागरण, गजरौला। नए साल का जश्न शुरू हो चुका है, लेकिन खुशियों के इस माहौल के बीच साइबर अपराधी भी सक्रिय हो गए हैं। हाल ही में एक नया स्कैम सामने आया है। जिसमें जालसाज हैप्पी न्यू ईयर की शुभकामनाओं के संदेश के नाम पर एक खतरनाक एपीके फाइल भेज रहे हैं। यह फाइल आपके फोन का पूरा कंट्रोल हैकर्स के हाथ में दे सकती है। इसलिए सावधानी के साथ ही नए साल के संदेश देखें।
यह धोखाधड़ी आमतौर पर एक साधारण वाटसएप संदेश से शुरू हो रही है। साइबर अपराधी इसमें आपको नए साल की बधाई दे रहे हैं। जिसमें एक फाइल अटैच होती है। संदेश में साइबर अपराधी एक स्पेशल ग्रीटिंग कार्ड या फोटो देखने के लिए इस फाइल को डाउनलोड करने का सदेश भेज सकते हैं। दरअसल वह एपीके फाइल है।
जैसे ही आप उस एपीके फाइल को इंस्टाल करेंगे तो साइबर अपराधियों का खेल शुरू हो जाता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि यह फाइल असल में एक मैलवेयर खतरनाक साफ्टवेयर है जो मोबाइल में घुसपैठ करने के लिए बनाई गई है। चूंकि मैसेज नए साल का है तो लोग बिना सोचे-समझे उसे खोल लेते हैं। साइबर के जानकारों का कहना है कि कोई भी सुरक्षित इमेज या वीडियो फाइल इस फार्मेट में नहीं होता है।
जैसे ही आप इस फाइल पर क्लिक करके डाउनलोड करते हैं, आपके फोन में एक खतरनाक साफ्टवेयर इंस्टाल हो जाता है। इसके साथ आपके फोन और वाटसएप का कंट्रोल हैकर के पास चला जाता है। वह आपके बैंकिंग एप, पासवर्ड और निजी डेटा तक पहुंच बना लेता है। इसके बाद न केवल आपका बैंक खाता खाली कर देता है, बल्कि आपके ही नंबर से आपके अन्य दोस्तों को भी वही खतरनाक फाइल भेजकर शिकार बनाता है।
अपने वाटसएप में टू-स्टेप वेरिफिकेशन को हमेशा आन रखें। याद रखें आपकी एक छोटी सी सावधानी आपके पूरे परिवार की खुशियों को सुरक्षित रख सकती है। दरअसल बुधवार को गजरौला में साइबर अपराधियों ने कई लोगों को वाटसएप पर इस प्रकार के मैसेज भेजे हैं। परंतु लोग जागरुकता के चलते बच गए हैं।
इस तरह की कोई भी फाइल ना खोले और ना ही किसी को फारवर्ड करें। ठगी होने पर तुरंत 1930 पर काल कर संबंधित थाने में शिकायत करें।
- जितेंद्र बालियान, साइबर थाना प्रभारी।
