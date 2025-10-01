मंडी धनौरा में एक जीजा अपनी साली से शादी करने की जिद पर अड़ गया। संभल के रहने वाले आस मोहम्मद अपनी ससुराल पहुंचकर साली से शादी की जिद करने लगे जिसका परिवार वालों ने विरोध किया। इसके बाद उसने झगड़ा शुरू कर दिया जिसके चलते पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और मामला दर्ज कर लिया गया।

संवाद सूत्र, मंडी धनौरा। साली के प्यार में दीवाने हुए जीजा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मामला उस समय सुर्खियों में आया, जब आरोपी अपनी ससुराल पहुंचा और वहां साली से शादी की जिद पर अड़ गया। लोगों के समझाने पर भी वह नहीं माना।

संभल के थाना नखासा स्थित गांव फतेहपुर देवा निवासी आस मोहम्मद की ससुराल थाना क्षेत्र के एक गांव में है। वह काफी समय से अपनी साली के प्रति आकर्षित था। उसने कई बार शादी की इच्छा जताई थी, लेकिन स्वजन ने विरोध किया था।