ससुराल पहुंचकर ये अजीब जिद करने लगा जीजा, साली ने बुला ली पुलिस फिर जो हुआ सबके उड़ गए होश
मंडी धनौरा में एक जीजा अपनी साली से शादी करने की जिद पर अड़ गया। संभल के रहने वाले आस मोहम्मद अपनी ससुराल पहुंचकर साली से शादी की जिद करने लगे जिसका परिवार वालों ने विरोध किया। इसके बाद उसने झगड़ा शुरू कर दिया जिसके चलते पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और मामला दर्ज कर लिया गया।
संवाद सूत्र, मंडी धनौरा। साली के प्यार में दीवाने हुए जीजा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मामला उस समय सुर्खियों में आया, जब आरोपी अपनी ससुराल पहुंचा और वहां साली से शादी की जिद पर अड़ गया। लोगों के समझाने पर भी वह नहीं माना।
