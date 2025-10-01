Language
    दो बाइक सवारों ने ओवरटेक कर रोका और फिर... अमरोहा में युवक से रुपये लूटकर फरार हुए बदमाश, विरोध पर पीटा

    By Jagran News Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 01:09 PM (IST)

    अमरोहा में बाइक सवार बदमाशों ने दो युवकों से 50 हजार रुपये लूटे। रोहित कुमार और नितिन जब विशाल से उधार के पैसे लेकर लौट रहे थे तभी चार बदमाशों ने उन्हें घेर लिया। विरोध करने पर रोहित के सिर में तमंचे की बट मारी और 50 हजार रुपये लूटकर फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, अमरोहा। उधार के पैसे लेकर घर लौट रहे दो युवकों को दो बाइक पर सवार चार बदमाशों ने ओवरटेक कर रोक लिया। दोनों से लूटपाट शुरू कर दी। विरोध करने पर तमंचा की बट मारकर घायल कर दिया तथा 50 हजार रुपये लूट कर फरार हो गए।

    बाइक सवार बदमाशों ने मारपीट कर 50 हजार रुपये लूटे

    देहात थाना क्षेत्र के गांव जलीलपुर बक्काल निवासी रोहित कुमार मंगलवार देर शाम लगभग 7:30 बजे गांव के ही अपने साथी नितिन के साथ डिडौली कोतवाली क्षेत्र के गांव वाजिदपुर निवासी विशाल से उधार के 50 हजार रुपये लेकर लौट रहे थे।

    गांव चक्काली लेट के पास पीछे से आई दो बाइक पर सवार चार बदमाशों ने ओवरटेक कर उन्हें रोक लिया तथा लूटपाट शुरू कर दी। विरोध करने पर रोहित के सिर में तमंचा की बट मार कर घायल कर दिया।

    सिर में तमंचा की बट मारकर घायल किया

    चारों बदमाश 50 हजार रुपये लूट कर कैलसा की तरफ फरार हो गए। सूचना मिलने पर डिडौली व देहात थाना पुलिस के साथ ही डायल-112 की टीम भी पहुंची। परंतु सीमा विवाद के चलते तहरीर नहीं ली गई। बुधवार सुबह पीड़ित ने एसपी अमित कुमार आनंद को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। एसपी अमित आनंद ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। 