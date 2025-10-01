दो बाइक सवारों ने ओवरटेक कर रोका और फिर... अमरोहा में युवक से रुपये लूटकर फरार हुए बदमाश, विरोध पर पीटा

अमरोहा में बाइक सवार बदमाशों ने दो युवकों से 50 हजार रुपये लूटे। रोहित कुमार और नितिन जब विशाल से उधार के पैसे लेकर लौट रहे थे तभी चार बदमाशों ने उन्हें घेर लिया। विरोध करने पर रोहित के सिर में तमंचे की बट मारी और 50 हजार रुपये लूटकर फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, अमरोहा। उधार के पैसे लेकर घर लौट रहे दो युवकों को दो बाइक पर सवार चार बदमाशों ने ओवरटेक कर रोक लिया। दोनों से लूटपाट शुरू कर दी। विरोध करने पर तमंचा की बट मारकर घायल कर दिया तथा 50 हजार रुपये लूट कर फरार हो गए।

बाइक सवार बदमाशों ने मारपीट कर 50 हजार रुपये लूटे देहात थाना क्षेत्र के गांव जलीलपुर बक्काल निवासी रोहित कुमार मंगलवार देर शाम लगभग 7:30 बजे गांव के ही अपने साथी नितिन के साथ डिडौली कोतवाली क्षेत्र के गांव वाजिदपुर निवासी विशाल से उधार के 50 हजार रुपये लेकर लौट रहे थे।

गांव चक्काली लेट के पास पीछे से आई दो बाइक पर सवार चार बदमाशों ने ओवरटेक कर उन्हें रोक लिया तथा लूटपाट शुरू कर दी। विरोध करने पर रोहित के सिर में तमंचा की बट मार कर घायल कर दिया।