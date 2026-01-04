इंदौर के बाद यूपी के बिजनौर में नलों से आ रहा दूषित पानी, कई लोग बीमार

जागरण संवददाता, बिजनौर। छोईया नदी के दोनों किनारों पर बसे छह से अधिक गांंवों का भूगर्भ जलस्तर दूषित होने से नल गहरा पीला पानी उगल रहे हैं। इस पानी के सेवन के बाद ग्राम हादरपुर के 10 व्यक्तियों की कैंसर से मौत हो चुकी है, जबकि कैंसर से पीड़ित एक व्यक्ति का हायर सेंटर पर इलाज चल रहा है।

इसके अलावा इन गांव मेंं पीलिया के बीमार मिल रहे हैं। वहीं, शहरी क्षेत्र में अक्सर पाइप लाइन टूटने की वजह से लोग दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। जनपद में 18 निकाय एवं 1,123 ग्राम पंचायत हैं। जनपद में पालिका परिषद बिजनौर, किरतपुर, नजीबाबाद, नगीना, नहटौर, धामपुर, शेरकोट, अफजलगढ़, स्योहारा, नूरपुर, चांदपुर, अफजलगढ़ है, जबकि मंडावर, झालूू, साहनपुर, जलालाबाद, बढ़ापुर, सहसपुर नगर पंचायत प्रशासन का दायित्व अपने-अपने क्षेत्र में में निवास कर रहे पांच से लाख आबादी को शुद्ध पेयजल आपूर्ति उपलब्ध कराना है।

इन निकायाेंं में अक्सर पाइप लाइप फटने से लाेग दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। दूषित पेयजल पीने से लोग पीलिया समेत कई अन्य जलजनित रोग से पीड़ित हैं। वहीं ग्राम पंचायतों में हर घर नल,हर घर जल योजना के तहत पाइप लाइन बिछाने का काम पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक अधिकांंश ग्राम पंचायतों में अभी तक पाइप लाइन से पानी की सप्लाई शुरू नहीं हुई है।

कई गांवों का भूगर्भ जलस्तर दूषित उधर, बिजनौर-नगीना रोड से निकले छोइयां नदी में पिछले कई साल से दूषित पानी बह रहा है। इस कारण ग्राम हादरपुर, आसपुर नवादा,मौजीपुरा, मोमिनपुर दरगा,गौसपुर, जलालपुर छोइयां, अगरी, अगरा, पथरा-पथरी समेत कई अन्य गांवों का भूगर्भ जलस्तर दूषित हो गया।

इन गांवाें के नलों से डार्क पीला पानी आ रहा है। नलकूप स्टार्ट हाेने के करीब पन्द्रह मिनट तक डार्क पानी निकलता है। अकेले ग्राम हादरपुर में दूषित पानी पीने से कैंसर से पीड़ित साेपाल सिंह, कुमरपाल सिंह, दयाराम सिंह, धरम सिंह,नौबहार सिंह, विरेशपाल, उर्मिला देवी, सोनी और वर्तमान ग्राम प्रधान अनुपम देवी की मृत्यु हाे चुकी है।