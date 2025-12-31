कैसरा में मंदिर निर्माण को लेकर भारी तनाव: पुलिस और ग्रामीणों के बीच नोकझोंक, काम रुकवाया

संवाद सहयोगी, जागरण, कैसरा/मंडी धनौरा। धार्मिक स्थल के निर्माण को लेकर चल रहा विवाद बुधवार को उस समय तूल पकड़ गया, जब हिंदू समाज के लोग बड़ी संख्या में विवादित स्थल पर मंदिर निर्माण के लिए एकत्र हो गए। अचानक बढ़ी भीड़ व निर्माण की सूचना मिलते ही प्रशासन में हलचल मच गई। शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से एसडीएम-सीओ पुलिस फोर्स संग मौके पर पहुंच गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

निर्माण कार्य को तत्काल प्रभाव से रुकवा दिया। इस दौरान पुलिस व ग्रामीणों के बीच नोकझोंक भी हुई। कुछ समय के लिए तनावपूर्ण माहौल बना रहा। हालांकि बाद में दोनों अधिकारियों के आश्वासन पर लोग शांत हो गए। अधिकारियों ने नियमानुसार अनुमति लेकर निर्माण कार्य करने की बात कही है।

थाना क्षेत्र के गांव कैसरा में धार्मिक स्थल को लेकर पिछले काफी लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि बिना किसी वैधानिक अनुमति के निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इसी को लेकर पूर्व में भी दोनों पक्षों के लोगों के खिलाफ पुलिस द्वारा निरोधात्मक कार्रवाई की जा चुकी है।

इस विवाद को लेकर उच्च न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया था। जिसमें न्यायालय ने अनुमति के आधार पर निर्माण कार्य करने की बात कही थी। इसके बावजूद बुधवार को भारी संख्या में ग्रामीण मंदिर पर पहुंच गए व यहां निर्माण कार्य करना शुरू कर दिया। सूचना पर पुलिस प्रशासन में हलचल मच गई।

शांति व्यवस्था के तहत एसडीएम विभा श्रीवास्तव व पुलिस क्षेत्राधिकारी अंजलि कटारिया मौके पर पहुंची। दोनों अधिकारियों ने निर्माण कार्यों को रुकवा दिया। इस दौरान बजरंग दल के प्रांत गौ रक्षा प्रमुख हेमंत सारस्वत व विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष अशोक सैनी भी मौके पर पहुंचे। यहां उनकी मंदिर निर्माण को लेकर अधिकारियों से जमकर नोकझोंक हुई।