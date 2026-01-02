Language
    'फिल्मी' स्टाइल में खनन माफिया का पीछा, खाई में गिरी एसडीएम की कार; मौत को छूकर लौटीं महिला अफसर!

    By Rahul Kumar Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 02:35 PM (IST)

    अमरोहा में अवैध खनन करने वालों का पीछा करते हुए नौगावां सादात की एसडीएम सुनीता सिंह की कार खंदक में गिर गई। वह बाल-बाल बचीं, जबकि खनन कारोबारी फरार हो ...और पढ़ें

    Hero Image

    नौगांवा के ग्राम मखदुमपुर में इस स्थान पर हो रहा है खनन। जागरण

    जागरण संवाददाता, अमरोहा। जिले में अवैध खनन थमने का नाम नहीं ले रहा है। खनन माफिया के हौसले इतने बुलंद हैं कि वह पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों को धता बता हुए सामना कर रहे हैं। गत बुधवार को डंपर का पीछा कर रहीं एसडीएम नौगावां सादात सुनीता सिंह की कार खंदक में फंस गई। इस हादसे में वह बाल-बाल चोटिल होने से बच गईं। गाड़ी फंसते ही खनन कारोबारी वाहन लेकर फरार हो गए। क्रेन के जरिए कड़ी मशक्कत के बाद उनकी गाड़ी को बाहर निकाला गया। मामले में कार्रवाई के लिए उन्होंने कोई तहरीर नहीं दी है।

    सुबह करीब 11 बजे एसडीएम तहसील में बैठी हुई थीं। इसी बीच उनको सूचना मिलती है कि पीलाकुंड व मखदूमपुर के बीच स्थित ईंट भट्टों के नजदीक अवैध खनन का कार्य चल रहा है। इसमें डंपर, ट्रैक्टर-ट्राली और जेसीबी मशीन का प्रयोग किया जा रहा है। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम ने मिट्टी से भरे डंपर का पीछा शुरू कर दिया।

    गाड़ी पीछे देखते ही चालक डंपर को तेजी से दौड़ाने लगा। कच्चे रास्ते पर कट मारकर चालक डंपर को ले गया जबकि, एसडीएम की गाड़ी अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी और बुरी तरह फंस गई। गनीमत रही कि एसडीएम काे कोई चोट नहीं आई और गाड़ी भी पलटने से बच गई।

    पता चलते ही तहसील के लेखपाल आदि मौके पर पहुंच गए। इसके बाद क्रेन काे बुलवाकर गाड़ी निकलवाई। लेकिन, एसडीएम ने खेत स्वामी व खनन कारोबारियों के खिलाफ कोई तहरीर नहीं दी है। उन्होंने बताया कि मामले से खनन अधिकारी को अवगत करा दिया गया है। उनके स्तर से ही कार्रवाई की जाएगी।

     

     

    एसडीएम द्वारा मामले की सूचना दी गई है। जिस पर जांच कराई जा रही है। जांच के बाद ही मामले में अगली कार्रवाई होगी।

    - केबी सिंह, जिला खनन अधिकारी।

     

     

    अवैध खनन किए जाने की सूचना मिली थी। मौके पर जाकर डंपर को रोकने का प्रयास किया गया था। परंतु वह हाथ नहीं आया। कार अनियंत्रित होकर खंदक में चली गई थी। इस संबंध में कार्रवाई के लिए जिला खनन अधिकारी को सूचित कर दिया है।

    - सुनीता सिंह, एसडीएम।


