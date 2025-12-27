कलेक्ट्रेट के पास भी सुरक्षित नहीं घर! बंद मकान का ताला तोड़ चोर ले उड़े कैश और जेवर

जागरण संवाददाता, अमरोहा। बेखौफ चोरों ने कलक्ट्रेट के पास स्थित आफिसर्स कालोनी में न्यायालय कर्मी के घर को निशाना बना लिया। बंद पड़े मकान का ताला तोड़ कर चोर अलमारी में रखी सवा लाख रुपये की नकदी, सोना-चांदी के जेवरात व अन्य सामान चोरी कर लिया। घटना की जानकारी शुक्रवार शाम को उस समय हुई जब स्वजन घर वापस लौटे।

गृहस्वामी के मुताबिक चोर उनके घर से लगभग 37 लाख रुपये का सामान चोरी कर ले गए हैं। घटना की प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए तहरीर दे दी है। देहात थाना क्षेत्र में स्थित आफिसर्स कालोनी के ई-23 मकान में रामचंद्र पांडे का परिवार रहता है। वह जिला न्यायालय में एक न्यायिक कर्मी के अर्दली हैं।

यहां परिवार में उनकी पत्नी सुशीला पांडे रहती हैं। जबकि बेटा मनोज पांडे व पुत्रवधु स्वेता पांडे देहरादून में रहते हैं। बेटा वहां पर एक नौकरी करता है। इन दिनों उनके बेटे की तबियत खराब चल रही है। लिहाजा रामचंद्र पांडे व उनकी पत्नी सुशीला पांडे 18 दिसंबर को बेटे के पास देहरादून चले गए थे। घर पर ताला लगा था।

किसी समय चोर दीवार फांद कर घर मे घुस गए। मुख्य दरवाजा का तालो तोड़ लिया तथा घर में दाखिल हो गए। चूंकि घर में कोई नहीं था, लिहाजा चोरों ने आराम के साथ सारे घर की तलाशी ली। अलमारी का भी ताला तोड़ लिया। लाकर को किसी राड से तोड़ कर खोल लिया।यहां से सवा लाख रुपये की नकदी, सोना-चांदी के जेवरात व अन्य सामान चोरी कर लिया।

चोरी हुए जेवरात में अधिकांश पुत्रवधु स्वेता के थे। अब शुक्रवार देर शाम दंपती देहरादून से घर वापस लौटे तो घटना की जानकारी हुई। उन्होंने देखा कि घर का मुख्य दरवाजा टूटा हुआ था। भीतर पहुंचे को वहां का नजारा देख कर होश उड़ गए। उन्होंने शोर मचाया तो आसपास के लोग भी आ गए। रात ही पुलिस भी मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। गृहस्वामी ने बताया कि चोर घर से नकदी व जेवरात समेत लगभग 37 लाख रुपये का सामान चोरी कर ले गए हैं। प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए तहरीर दे दी है।