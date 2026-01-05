मोबाइल पर रील देखते-देखते थम गई 10 साल के मासूम की सांसें, वजह जानकर रह जाएंगे दंग

संवाद सहयोगी, जागरण, कैसरा (मंडी धनौरा)। घर में बैठ कर मोबाइल में रील देख रहा 10 वर्षीय छात्र बेहोश होकर गिर गया। स्वजन आनन-फानन में उसे चिकित्सक के यहां ले लए, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। दो चिकित्सकों ने भी उसे मृत घोषित कर दिया तो स्वजन ने घर लाकर बेटे का अंतिम संस्कार कर दिया है। छात्र की मौत से स्वजन में कोहराम मचा हुआ है। प्रथमदृष्टया चिकित्सक छात्र की मौत हार्टअटैक से होना मान रहे हैं।

थाना क्षेत्र के गांव जुझैला चक में किसान दीपक कुमार का परिवार रहता है। परिवार में पत्नी पुष्पा देवी व दो बेटे मयंक व शिवम हैं। उनका 10 वर्षीय बड़ा बेटा मयंक पास के गांव कैसरा स्थित एक विद्यालय में कक्षा चार का छात्र था। शनिवार शाम लगभग पांच बजे वह घर में पलंग पर बैठकर मोबाइल में रील देख रहा था।

इसी दौरान वह अचानक पीछे की ओर गिर पड़ा तथा बेहोश हो गया। स्वजन घबरा गए तथा तत्काल उसे पहले ग्राम कैसरा में निजी चिकित्सक को दिखाया तथा बाद में मंडी धनौरा के दूसरे निजी चिकित्सालय में ले गए। परंतु उस समय तक मयंक की मौत हो चुकी थी।