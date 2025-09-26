Language
    नवरात्र में देवी मंदिरों में माता रानी के भजन की गूंज, दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का उमड़ रहा सैलाब

    By Devendra Pratap Singh Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 05:59 PM (IST)

    अमेठी में नवरात्रि के पांचवें दिन देवी मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। भक्तों ने स्कंदमाता की पूजा कर सुख-समृद्धि की कामना की। गौरीगंज सिंहपुर और संग्रामपुर के मंदिरों में विशेष रूप से भक्तों का तांता लगा रहा। सुरक्षा के लिए मंदिरों में पुलिस बल तैनात किया गया था। दुर्गा पूजा पंडालों में भी भक्तिमय माहौल रहा जहां श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया।

    जागरण टीम, अमेठी। नवरात्र में प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी का गीत गाते हुए नवरात्र के पांचवें दिन देवी मंदिरों में पूजन-अर्चन के लिए श्रद्धालु उमड़ पड़े। मां के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। पांचवें दिन भक्तों ने स्कंदमाता की आराधना कर ज्ञान, सुख, सौभाग्य, धन- वैभव का आशीर्वाद मांगा।

    गौरीगंज के दुर्गन भवानी धाम, बूढ़नमाता, मवई धाम, अमेठी देवी पाटन, संग्रामपुर मां कालिकन, सिंहपुर अहोरवा भवानी, बाजारशुकुल कामाख्या देवी, शाहगढ़ मां शमशेरियन आदि शक्तिपीठों पर भोर से ही घंटा घड़ियाल की आवाज गूंजने लगी।

    हाथों में चुनरी, नारियल, पुष्प आदि लेकर भक्त मां का दर्शन करने के लिए कतार में लगे रहे। घंटा-घड़ियाल के बीच श्रद्धालु मां के जयकारे लगा रहे थे। हर कोई मां की महिमा का गान कर रहा था। मंदिर परिसर में ही श्रद्धालुओं ने धूप-दीप जलाकर तथा मां के नाम की चुनरी को बांधा।

    दुर्गन भवानी धाम, बूढ़नमाता व मवई धाम में भी सुबह से ही श्रद्धालुओं की कतार लगी रही। हर कोई मां की महिमा का बखान करता दिखा। सिंहपुर में शक्तिपीठ मां अहोरवा भवानी मंदिर पर सुबह से ही पूजन अर्चन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ दिखी। यहां पर प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजन अर्चन के लिए पहुंच रहे हैं।

    संग्रामपुर के कालिकन धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मां से वरदान पाने के लिए जुटी। मां का दर्शन पाने को हर कोई आतुर रहा। अपनी क्षमतानुसार लोगों ने निराहार व फलाहार उपवास रखा।

    वहीं, सुरक्षा व्यवस्था के तहत देवी मंदिरों पर पुलिस की तैनाती की गई थी। सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मी देवी मंदिरों पर निगरानी करते दिखे। अहोरवा भवानी दर्शन के लिए श्रद्धालु अपने निजी वाहनों के अलावा टेंपो, पिकअप, बोलेरो और ट्रैक्टरों पर सवार होकर माता के दर्शन के लिए आए। भक्तों ने अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए अर्जी भी लगाई।

    वहीं, सिंहपुर, शिवरतनगंज, गौंडा, जुगराजपुर, जैतपुर, सातन पुरवा, फूला समेत अन्य जगहों पर सजे दुर्गा पूजा समारोह के पांडालों ने भक्ति गीतों के धुन की धूम है। फूला में आयोजित दुर्गा पूजा समारोह में शुक्रवार को श्रद्धालुओं के द्वारा दुखदुरिया का आयोजन किया गया।

    रात में माता की सायं कालीन आरती में भाजपा जिला उपाध्यक्ष भवानी दत्त दीक्षित, कुंवर उत्कर्ष शरण सिंह, ब्लाक प्रमुख अंकित पासी, रावत सुरेन्द्र बहादुर सिंह समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए।

