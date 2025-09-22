Language
    ड्रोन की अफवाह के बीच रात को टहलती द‍ि‍खी मह‍िला, पहरा देते लोगों को पुलिस के खदेड़ते ही हो गया ये बड़ा कांड

    By Pawan Kumar Yadav Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 04:24 PM (IST)

    अमेठी के राजा फत्तेपुर में ड्रोन की अफवाह के बीच चोरी की घटनाओं से ग्रामीण परेशान हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस उनकी मदद करने की बजाय उन्हें धमकाती है। इन्हौना के शेखन गांव में चोरों ने एक घर से 12 तोला सोना और डेढ़ लाख की नकदी चुरा ली। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    शेखन गांव में ग्रामीणों से जानकारी लेते पुलिसकर्मी।- जागरण

    संवाद सूत्र, राजा फत्तेपुर (अमेठी)। रात में ड्रोन उड़ने की अफवाह के साथ ही कई गांव में चोरी की घटनाएं हो चुकी है। चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने की कौन कहे, रतजगा करने वाले ग्रामीणों को ही पुलिस धमका कर हटा देती है। रविवार की रतजगा कर रहे ग्रामीणों को पुलिस से खदेड़ दिया। इसके बाद गांव में चोरी हो गई। पुलिस के इस रवैए से ग्रामीणों में आक्रोश है।

    इन्हौना के शेखन गांव में रविवार की रात दो बजे पहरा दे रहे ग्रामीणों पर मुकदमा दर्ज करने की धमकी देते हुए पुलिस ने खदेड़ दिया। इसी के बाद चोरों ने रात तीन बजे के करीब गांव निवासी शाकिर के घर चोर घुस गए। आरोप है कि चोर 12 तोला सोने के आभूषण सहित डेढ़ लाख की नकदी उठा ले गए हैं। दूसरी घटना इन्हौना के राजा पुर मजरे गुलाब गंज में हुई। गांव निवासी जगत बहादुर सिंह के घर में पीछे से छत के रास्ते चोर अंदर घुस गए। कुंडी काट कर बक्सा में रखे हाफ पेटी, पायल, झुमकी, मंगल सूत्र, मांग बेंदी व 80 हजार की नकदी पार कर दी।

    कार पर बैठ कर फरार हुई संदिग्ध महिला

    ग्रामीणों ने बताया कि रात नौ बजे एक नकाबपोश महिला ई-रिक्शा से आकर गांव में रुकी और टहलने लगी। ग्रामीणों के पूछने पर उसने पड़ोसी गांव भीखी पुर की निवासी बताया। कहा वह यहां निमंत्रण में आई है। इसी दौरान जाबिर के घर में चोर घुसने आवाज लगाते हुए ग्रामीण शोरगुल करने लगे। ग्रामीणों का ध्यान भटकते हुए महिला ने किसी को फोन किया और थोड़ी ही देर में एक कार पहुंची, जिसपर बैठकर फरार हो गई।

    शादी की तैयारी में जुटे थे परिवारजन

    पीड़ित शाकिर ने बताया कि पुत्र शमीम की शादी तय हुई है। नई बहू के लिए गहना जेवर बनवाए थे। जिसे चोर उठा ले गए हैं। चोरी की वारदात से परिवारजन सदमे में है। वहीं महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल है।

    पुलिस रवैए से आक्रोशित हैं ग्रामीण

    गांव निवासी मो. मुफीस, मो. गुफरान, अब्दुल बारिद, मो. फिरोज ने बताया कि हम सभी रात में पहरा दे रहे थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने की धमकी देते हुए सभी को खदेड़ दिया और इसी का चोरों ने फायदा उठाया। पुलिस भी चोरों के साथ मिली है।

    गांव में शाम से ही पुलिस गश्त कर रही थी। मैं स्वयं दो बजे रात तक टीम के साथ गांव में था। प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध लग रहा है। शेखन गांव और गुलाब गंज में हुई चोरी की घटनाओं की जांच की जा रही है। जल्द ही राजफाश किया जाएगा।- प्रदीप सिंह, थानाध्यक्ष-इन्हौना

    सीओ त‍िलोई द‍िनेश कुमार म‍िश्र ने बताया क‍ि एक साथ कई घरों में चोरी की जो घटनाओं हुई हैं, वह प्रथम दृष्टया संदिग्ध लग रही। क्योंकि परिवारजन के द्वारा अलग-अलग तरह के बयान दिए जा रहे हैं। पहरा दे रहे ग्रामीणों को खदेड़े जाने की बात पूर्णतया असत्य है।

