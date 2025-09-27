Language
    अयोध्या-रायबरेली बाईपास के निर्माण को लेकर आया बड़ा अपडेट, इस महीने से होगा वाहनों का आवागमन

    By Devendra Pratap Singh Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 03:22 PM (IST)

    अमेठी के जगदीशपुर में अयोध्या-रायबरेली राजमार्ग पर बाईपास का निर्माण दो साल से अटका है जिससे राहगीरों को जाम से जूझना पड़ रहा है। 15 करोड़ की लागत से बन रहे इस बाईपास के पूरा न होने से स्थानीय लोग परेशान हैं और उन्होंने कई बार शिकायत भी की है। व्यापारियों का कहना है कि जाम के कारण व्यापार प्रभावित हो रहा है।

    दिसंबर तक पूर्ण हो जाएगा अयोध्या-रायबरेली बाईपास का निर्माण।

    संवाद सूत्र, जगदीशपुर (अमेठी)। दो वर्ष से अधिक का समय बीतने को है। मंगोली गांव के पास अयोध्या-रायबरेली राष्ट्रीय राजमार्ग का बाईपास नहीं बन सका है, जिसके चलते आमजन को जाम के झाम से दो चार होना पड़ रहा है। अगर समय से बाईपास बन जाए तो जनता को आवागमन में काफी सहूलियत मिल जाएगी।

    लेकिन, कार्यदायी संस्था व जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही से निर्माण में तेजी नहीं आ पा रही है। फिलहाल प्रोजेक्ट मैनेजर ने दिसंबर तक कार्य पूर्ण होने की बात कही है।कस्बे से होकर अयोध्या-रायबरेली राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरा है।

    इस मार्ग से बड़े-बड़े वाहन जैसे ट्राला, ट्रक, मोरंग, गिट्टी आदि सामग्री लादकर आवागमन करते हैं। इन वाहनों को कस्बे में न जाना पड़े इसके लिए मंगोली गांव के पास से 15 करोड़ से अधिक लागत से बाईपास के साथ पुल निर्माणाधीन है। जिसकी शुरुआत हुए दो वर्ष से अधिक का समय बीत गया, जो अभी तक तैयार नहीं हो सका है।

    कार्यदायी संस्था एसकेएस के द्वारा बनवाया जा रहा है। बाईपास का काम अधर में होने से राहगीरों को प्रतिदिन जाम से परेशान होना पड़ रहा है।

    जिसकी शिकायत स्थानीय लोगों ने कई बार शिकायत भी की। लेकिन, कार्य में तेजी नहीं आ रही है। जिसका दंश जनता को झेलना पड़ रहा है।

    स्थानीय लोगों की भी सुनें

    होटल व्यापारी कुलदीप तिवारी व अंशुमान शुक्ला ने बताया कि मेरा होटल रानीगंज से पहले है। इसी मार्ग से जाना पड़ता है शहर की सड़के सिकुड़ गई हैं। जिसके चलते जाम की समस्या हमेशा बनी रहती है। दुकानदारों ने दोनों तरफ अतिक्रमण कर लिया है, जिससे समस्या विकराल हो गई है।

    बाईपास का निर्माण धीमा होने से यह समस्या बनी हुई है। अगर बाईपास बन जाए तो बड़े वाहनों का कस्बे में प्रवेश होना बंद हो जाएगा। जिससे जाम की समस्या से निजात मिल सकेगी। अब तो आदत बन गई है। घूम के जाना पड़ता है कि जाम का सामना न करना पड़े।

    गोरखनाथ शुक्ला ने बताया कि लोग बाइक खड़ी करके दुकान के सामने चले जाते हैं। मार्ग चौड़ा करने का कोई विकल्प नहीं है। इसीलिए समस्या झेलनी पड़ती है। व्यापारी दिवाकर सिंह ने बताया कि जब भी हम जगदीशपुर से हलियापुर जाने की सोचते है, तो जेहन में जाम दिखाई देता है।

    त्योहार का समय है। दुकानें और चौड़ी हो गई हैं। इसलिए हम लोग दूसरे रास्ते से जाते है। जिससे कि जाम न मिले। शासन से उम्मीद की जा रही है। बाईपास का निर्माण में तेजी लाने का निर्देश दिया जाए।

    कार्यदायी संस्था के प्रोजेक्ट मैनेजर आरबी सिंह ने बताया कि रेल पथ पर एक पुल बन गया है। बारिश अबकी बार लेट तक हो रही है। जिसकी वजह से निर्माण में समस्या हुई है। अगर मौसम सही रहा तो दिसम्बर तक बाईपास चालू हो जाएगा।

