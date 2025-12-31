अब और भी सुरक्षित होगा रोडवेज बसों का सफर...अनुभवी ड्राइवरों की ही लगेगी नाइट ड्यूटी; एल्कोहल टेस्ट होगा अनिवार्य

संवाद सूत्र, जागरण अमेठी। ठंड और घने कोहरे के बीच यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए रोडवेज निगम ने रात्रिकालीन बस संचालन को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। निगम की ओर से आदेश दिया गया है कि रात में संचालित होने वाली बसों में केवल अनुभवी चालकों की ही ड्यूटी लगाई जाएगी।

इसके साथ ही चालकों की एल्कोहल जांच के लिए ब्रेथ एनालाइजर मशीन से नियमित परीक्षण किया जाएगा। जांच के दौरान यदि किसी चालक के शरीर में एल्कोहल की पुष्टि होती है तो उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी। एआरएम काशी प्रसाद ने बताया कि डिपो पर ब्रेथ एनालाइजर मशीन उपलब्ध है और इसका नियमित रूप से उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ठंड और कोहरे के मौसम में दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है, ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना निगम की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

इसी को ध्यान में रखते हुए रात्रिकालीन बस सेवाओं में अनुभवी और सतर्क चालकों को ही तैनात किया गया है। एआरएम ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चालक ड्यूटी पर निकलने से पहले और जरूरत पड़ने पर बीच में भी ब्रेथ एनालाइजर से जांच की जा रही है।

इससे न केवल अनुशासन बनाए रखने में मदद मिलेगी, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं पर भी प्रभावी अंकुश लगाया जा सकेगा। निगम अधिकारियों के अनुसार, यात्रियों की सुरक्षा के साथ-साथ बसों के सुरक्षित संचालन के लिए अन्य आवश्यक दिशा-निर्देशों का भी पालन कराया जा रहा है।