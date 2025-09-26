अमेठी के बाजारशुक्ल में ठगों ने एक महिला को ऋण की किस्त बकाया बताकर 50 हजार रुपये ठग लिए। बाइक सवार ने महिला को धमकाते हुए फर्जी दारोगा से बात कराई और पैसे देने का दबाव बनाया। पीड़िता की पुत्री ने ठग की फोटो खींची जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है और लोन कंपनी से संपर्क किया जा रहा है।

संवाद सूत्र, बाजारशुकुल, (अमेठी)। ठगी करने वाले लोग आए दिन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। गुरुवार की शाम करीब तीन बजे महोना पश्चिम के गडौली गांव में ठगों ने एक महिला को शिकार बनाया। महिला को ऋण की किस्त बकाया बताकर महिला से 50 हजार रुपये ठग लिए। घटना के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है।

गांव निवासी धनराजा पासी ने तीन वर्ष पहले ऋण पर बाइक खरीदी थी। कागजात के अनुसार उन्होंने पूरे रुपये जमा कर दिए है, लेकिन गुरुवार को एक बाइक सवार उसके घर पहुंचा और बाइक के ऋण का डेढ़ लाख रुपये बकाया बताते हुए 50 हजार की मांग की। जब महिला ने रुपये देने से मना किया, तो बाइक सवार ने धमकाते हुए किसी फर्जी दारोगा से फोन पर बात कराई।

महिला को रुपये देने की बात कहते हुए धमकी दी कि यदि वह ऐसा नहीं करेंगी, तो इसका खामियाजा उनके पूरे परिवार को भुगतना पड़ेगा। डरी सहमी धनराजा ने बाइक सवार को 50 हजार रुपये अज्ञात युवक ने ले लिया। पीड़ित महिला को 20 हजार की और व्यवस्था करने की धमकी देकर चला गया।