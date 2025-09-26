Amethi News: लोन की किस्त बकाया बताकर महिला से ठगे 50 हजार रुपये, जांच में जुटी पुलिस
अमेठी के बाजारशुक्ल में ठगों ने एक महिला को ऋण की किस्त बकाया बताकर 50 हजार रुपये ठग लिए। बाइक सवार ने महिला को धमकाते हुए फर्जी दारोगा से बात कराई और पैसे देने का दबाव बनाया। पीड़िता की पुत्री ने ठग की फोटो खींची जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है और लोन कंपनी से संपर्क किया जा रहा है।
संवाद सूत्र, बाजारशुकुल, (अमेठी)। ठगी करने वाले लोग आए दिन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। गुरुवार की शाम करीब तीन बजे महोना पश्चिम के गडौली गांव में ठगों ने एक महिला को शिकार बनाया। महिला को ऋण की किस्त बकाया बताकर महिला से 50 हजार रुपये ठग लिए। घटना के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है।
गांव निवासी धनराजा पासी ने तीन वर्ष पहले ऋण पर बाइक खरीदी थी। कागजात के अनुसार उन्होंने पूरे रुपये जमा कर दिए है, लेकिन गुरुवार को एक बाइक सवार उसके घर पहुंचा और बाइक के ऋण का डेढ़ लाख रुपये बकाया बताते हुए 50 हजार की मांग की। जब महिला ने रुपये देने से मना किया, तो बाइक सवार ने धमकाते हुए किसी फर्जी दारोगा से फोन पर बात कराई।
महिला को रुपये देने की बात कहते हुए धमकी दी कि यदि वह ऐसा नहीं करेंगी, तो इसका खामियाजा उनके पूरे परिवार को भुगतना पड़ेगा। डरी सहमी धनराजा ने बाइक सवार को 50 हजार रुपये अज्ञात युवक ने ले लिया। पीड़ित महिला को 20 हजार की और व्यवस्था करने की धमकी देकर चला गया।
पीड़ित महिला के अनुसार आरोपित युवक हेलमेट लगाए था। जब उसकी पुत्री अंतिमा वीडियो बनाने लगी, तो आरोपित ने गाली देते हुए वीडियो नहीं बनाने को कहा, लेकिन पुत्री ने ठग व उसकी बाइक का फोटो खींच लिया। फोटो के अनुसार बाइक का नंबर बाराबंकी की है। ठगी का शिकार महिला ने पुलिस को अज्ञात के खिलाफ तहरीर देकर रिपोर्ट लिखे जाने की मांग की।
थानाध्यक्ष अभिनेष कुमार ने बताया कि तहरीर मिली है। मामले की जांच की जा रही है। लोन कंपनी से संपर्क कर बाइक के अभिलेख देखे जा रहे हैं। यदि ठगी हुई है, तो रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
