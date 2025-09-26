यूपी के इस जिले में शुरू हुआ सड़कों के मरम्मत का कार्य, बिना रुकावट के रफ्तार भरेंगे वाहन

अमेठी के कमरौली में यूपीसीडा ने जगदीशपुर औद्योगिक क्षेत्र की खस्ताहाल सड़कों की मरम्मत शुरू कर दी है। तीन करोड़ चार लाख की लागत से सड़कों पुलिया और नालियों की सफाई का कार्य किया जा रहा है। वरिष्ठ प्रबंधक सिविल प्रदीप कुमार ने बताया कि रोड नंबर एक चार छह नौ व सेक्टर 21 पर काम चल रहा है।

संवाद सूत्र, कमरौली (अमेठी)। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीसीडा के जगदीशपुर औद्योगिक क्षेत्र के कई सेक्टरों की कुछ सड़कों पर गड्ढे हो गए थे, जिससे लोगों को आवागमन में असुविधा होती थी। जिसे सही कराने की मांग लंबे समय से हो रही थी।

यूपीसीडा की ओर से खराब सड़कों की मरम्मत शुरू करा दी गई है। वरिष्ठ प्रबंधक सिविल ने उद्यमियों के साथ सड़कों का निरीक्षण किया और ठेकेदार को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। औद्योगिक क्षेत्र जगदीशपुर व उतेलवा सेक्टर में वार्षिक अनुरक्षण का कार्य तीन करोड़ चार लाख से चल रहा है। इसमें ठेकेदार को सड़कों की मरम्मत, पुलिया की रिपेयरिंग व पेंटिग, पटरियों की साफ सफाई, नालियों की साफ सफाई व झाड़ियों की कटिंग का कार्य एक वर्ष तक किया जाएगा।

वरिष्ठ प्रबंधक सिविल प्रदीप कुमार ने बताया कि रोड नंबर एक, चार, छह, नौ व सेक्टर 21 की सड़क संख्या बी पर कार्य चल रहा है। कार्यदाई संस्था कुमार ट्रेडर्स को निर्देश दिए गए हैं कि सड़कों पर जहां पर गड्ढे हैं वहां की पैच मरम्मत तेजी से कराया जाए।

उन्होंने ठेकेदार को साफ-सफाई, पुलिया रिपेयरिंग व पेंटिंग का कार्य कराए जाने के निर्देश दिए है। लघु उद्योग भारती के जिलाध्यक्ष इं. संजय सिंह व मकसूद खान ने बताया कि यूपीसीडा के जिम्मेदारों के साथ औद्योगिक क्षेत्र का निरीक्षण किया गया है।