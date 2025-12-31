अमेठी वासियों को मिलेगा नए साल का तोहफा...जनता बस सेवा की होगी शुरुआत, 20 फीसदी कम होगा किराया

संवाद सूत्र, जागरण अमेठी। नए वर्ष में यात्रियों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। एक जनवरी से जिले में जनता बस सेवा की शुरुआत होगी। इस नई व्यवस्था के तहत यात्रियों को परिवहन निगम की सामान्य बसों की तुलना में करीब 20 फीसद कम किराया देना होगा। इससे खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा।

एआरएम काशी प्रसाद ने बताया कि जनता बस सेवा के लिए कुल दस रूट फाइनल कर दिए गए हैं। इन रूटों पर जनता बसें 200 किलोमीटर से अधिक दूरी तक का सफर तय करेंगी। इस सेवा का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और दूर-दराज के इलाकों को मुख्य मार्गों व शहरों से जोड़ना है, ताकि लोगों को सुरक्षित और सुलभ परिवहन सुविधा मिल सके।

बताया कि जनता बस सेवा के संचालन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और एक जनवरी से बसें नियमित रूप से चलनी शुरू हो जाएंगी। यात्रियों की जरूरत और यात्री भार को देखते हुए भविष्य में अन्य रूटों पर भी जनता बसों का संचालन किया जाएगा।

एआरएम के अनुसार जनता बसों में यात्रियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाएगा। कम किराए के साथ समयबद्ध संचालन सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे रोजाना सफर करने वाले यात्रियों, छात्रों, मजदूरों और ग्रामीण इलाकों के लोगों को लाभ मिलेगा।लंबे रूटों पर संचालन होने से जिले के लोगों को अन्य जिलों तक पहुंचने में भी सहूलियत होगी।