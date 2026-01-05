बोर्ड एग्जाम से जुड़ी है प्रॉब्लम तो यहां मिलेगा सॉल्यूशन...छात्रों के लिए बनेगी स्पेशल हेल्प डेस्क, टोल फ्री नंबर जारी

संवाद सूत्र, जागरण अमेठी। जिले में हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र-छात्राओं की सहूलियत के लिए शिक्षा विभाग की ओर से विशेष हेल्प डेस्क की व्यवस्था की जा रही है। इस पहल का उद्देश्य परीक्षार्थियों की समस्याओं का त्वरित समाधान कर उनका मानसिक दबाव कम करना है।

हेल्प डेस्क के माध्यम से छात्र अपनी पढ़ाई और परीक्षा से जुड़ी शंकाओं का समाधान सीधे विषय विशेषज्ञ शिक्षकों से प्राप्त कर सकेंगे। हेल्प डेस्क पर विभिन्न विषयों के अनुभवी और विशेषज्ञ शिक्षक तैनात रहेंगे। ये शिक्षक छात्रों को पाठ्यक्रम, प्रश्नपत्र के पैटर्न, समय प्रबंधन, उत्तर लेखन की तकनीक सहित परीक्षा से संबंधित सभी जरूरी जानकारियां उपलब्ध कराएंगे।

बोर्ड परीक्षा को लेकर अक्सर छात्रों के मन में कई तरह की शंकाएं रहती हैं, जिनका समय रहते समाधान न होने पर तनाव बढ़ जाता है। इस व्यवस्था से छात्रों को सही दिशा में मार्गदर्शन मिलेगा और वे बेहतर तैयारी कर सकेंगे।

हेल्प डेस्क के जरिए छात्र अपनी पढ़ाई से जुड़ी किसी भी समस्या को सीधे विशेषज्ञ शिक्षकों के समक्ष रख सकेंगे। चाहे विषय की कठिनाई हो, उत्तर लिखने का सही तरीका हो या परीक्षा के दौरान समय का सही उपयोग हर समस्या का समाधान हेल्प डेस्क पर उपलब्ध कराया जाएगा।

इससे न केवल छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ेगा बल्कि परीक्षा परिणामों में भी सकारात्मक असर पड़ने की उम्मीद है। जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ. राजेश कुमार द्विवेदी ने बताया कि छात्रों की सुविधा के लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है।