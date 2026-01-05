केजीबीवी भर्ती के नाम पर आए फर्जी कॉल तो हो जाएं सावधान, हो सकते हैं ठगी का शिकार

जागरण संवाददाता, बलरामपुर। बेसिक शिक्षा विभाग से जिले के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय एवं उच्चीकृत इंटर कॉलेजों में भर्ती के लिए सात से नौ जनवरी तक काउसंलिंग होगी। विकास भवन सभागार में सुबह 10 से पांच बजे तक अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन किया जाएगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने नियुक्ति के नाम पर धनउगाही व फर्जी कॉल कर गुमराह करने वालों से सचेत रहने की अपील की है।

बीएसए शुभम शुक्ला ने बताया कि अभ्यर्थियों को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा फोन कर अवैधानिक तरीके से नियुक्ति कराने के नाम पर धनउगाही की बात सामने आई है। यही नहीं, नियुक्ति के नाम पर अभ्यर्थियों के नंबर पर संदेश भी भेजे जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि काउंसलिंग की समस्त प्रक्रिया पूरी तरह नि:शुल्क, पारदर्शी एवं मेरिट के आधार पर विभागीय दिशा निर्देशों के अनुसार संपन्न कराई जाएगी। किसी भी अधिकारी, कर्मचारी द्वारा अथवा उनके नाम पर किसी प्रकार की धनराशि की मांग अवैध है।