Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Ambedkarnagar News: शराब की दुकान हटाने को महिलाओं ने किया हंगामा, अश्लील हरकतें करने का लगाया आरोप

    By omkar verma Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 02:32 PM (IST)

    जहांगीरगंज में शराब की दुकान हटाने की मांग को लेकर ग्रामीणों खासकर महिलाओं ने प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि दुकान के कारण महिलाओं और लड़कियों को रास्ते में परेशानी होती है। पुलिस के समझाने और कार्रवाई के आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ। ग्रामीणों ने पहले भी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई थी।

    prefferd source google
    Hero Image
    शराब की दुकान हटाने को महिलाओं का हंगामा।

    संवाद सूत्र, जहांगीरगंज। शराब की दुकान हटाने की मांग को लेकर आक्रोशित महिलाओं संग ग्रामीणों ने दुकान के बाहर हंगामा किया। पुलिस के कार्रवाई का आश्वासन देने के बाद मामला शांत हुआ। आलापुर के ढोलबजवा सतरही गांव के पास कंपोजिट शराब की दुकान खुली है। यहीं से मिर्जापुर जंगल गांव को रास्ता जाता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यहां की महिलाएं व स्कूल आने-जाने वाली लड़कियों का भी उसी रास्ते से आवागमन होता है। आरोप है कि शराब की दुकान पर नशे में धुत लोग महिलाओं व लड़कियों से अश्लील हरकतें व टिप्पणी करते रहते हैं।

    इससे लोगों का यहां से आवागमन दुरुह हो गया है। इससे आजिज आकर ग्रामीणों ने गत 12 सितंबर को आलापुर थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए दुकान हटाने की मांग की थी।

    बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे नाराजगी बढ़ती गई। रविवार को लोगों का आक्रोश सामने आया। बड़ी संख्या महिलाओं व ग्रामीणों ने शराब की दुकान के सामने हंगामा करना शुरू कर दिया।

    आरोप लगाते हुए दुकान तुरंत हटाने की मांग की। करीब दो घंटे तक चले हंगामे के बीच आलापुर निरीक्षक अतुल श्रीवास्तव, जहांगीरगंज अजय प्रताप यादव, उपनिरीक्षक बालमुकुंद, वैभव यादव समेत बड़ी संख्या में पुलिस कर्मी मौके पर पहुंचे और आक्रोशित ग्रामीणों को समझाकर शांत कराया।

    दुकान हटाने का भरोसा देने पर आक्रोश शांत हुआ। प्रभारी निरीक्षक अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि शराब की दुकान को दूसरी जगह स्थापित कराया जाएगा।

    यह भी पढ़ें- सूचना विभाग के कर्मी के साथ सिपाही ने की मारपीट, अस्पताल में कराया गया भर्ती, हाल जानने पहुंचे विधायक