Ambedkarnagar News: शराब की दुकान हटाने को महिलाओं ने किया हंगामा, अश्लील हरकतें करने का लगाया आरोप

संवाद सूत्र, जहांगीरगंज। शराब की दुकान हटाने की मांग को लेकर आक्रोशित महिलाओं संग ग्रामीणों ने दुकान के बाहर हंगामा किया। पुलिस के कार्रवाई का आश्वासन देने के बाद मामला शांत हुआ। आलापुर के ढोलबजवा सतरही गांव के पास कंपोजिट शराब की दुकान खुली है। यहीं से मिर्जापुर जंगल गांव को रास्ता जाता है।

यहां की महिलाएं व स्कूल आने-जाने वाली लड़कियों का भी उसी रास्ते से आवागमन होता है। आरोप है कि शराब की दुकान पर नशे में धुत लोग महिलाओं व लड़कियों से अश्लील हरकतें व टिप्पणी करते रहते हैं।

इससे लोगों का यहां से आवागमन दुरुह हो गया है। इससे आजिज आकर ग्रामीणों ने गत 12 सितंबर को आलापुर थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए दुकान हटाने की मांग की थी।

बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे नाराजगी बढ़ती गई। रविवार को लोगों का आक्रोश सामने आया। बड़ी संख्या महिलाओं व ग्रामीणों ने शराब की दुकान के सामने हंगामा करना शुरू कर दिया।

आरोप लगाते हुए दुकान तुरंत हटाने की मांग की। करीब दो घंटे तक चले हंगामे के बीच आलापुर निरीक्षक अतुल श्रीवास्तव, जहांगीरगंज अजय प्रताप यादव, उपनिरीक्षक बालमुकुंद, वैभव यादव समेत बड़ी संख्या में पुलिस कर्मी मौके पर पहुंचे और आक्रोशित ग्रामीणों को समझाकर शांत कराया।