सूचना विभाग के कर्मी के साथ सिपाही ने की मारपीट, अस्पताल में कराया गया भर्ती, हाल जानने पहुंचे विधायक

अंबेडकरनगर में सूचना विभाग के कर्मचारी पुष्पेंद्र कुमार शर्मा के साथ सिपाही द्वारा मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि गलत काम का विरोध करने पर सिपाही ने पुष्पेंद्र और उनकी पत्नी के साथ मारपीट की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सीओ सिटी को जांच सौंपी गई है। विधायक राम अचल राजभर ने सिपाही को सस्पेंड करने की मांग की है।

संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। सूचना विभाग में कार्यरत कर्मी की सिपाही ने पिटाई कर दी। कर्मी का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। मारपीट का वीडियो एवं फोटो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। वहीं, कोतवाली में कर्मी ने पुलिस को तहरीर दी है। केयरटेकर ने भी पुलिस को तहरीर दिया है। मामले की जांच सीओ सिटी को सौंपी गई है।

गोरखपुर जिले के शक्तिनगर कालोनी बसारतपुर के पुष्पेंद्र कुमार शर्मा सूचना विभाग में कार्यरत हैं। वह रगड़गंज के हाजीनगर में किराए के कमरे में रहते हैं। शनिवार की शाम वह कार्यालय से कमरे पर पहुंचे। आरोप है कि बगल कमरे में रहने वाला सिपाही कई माह से गलत काम किया जा रहा है। इसे केयरटेकर संरक्षण देते हैं। विरोध करने पर सिपाही व अन्य लोगों ने शनिवार की रात जमकर पिटाई कर दी और जान से मारने की धमकी दी।