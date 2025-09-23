Mau Anand Vihar Express: मऊ-आनंद विहार एक्सप्रेस निरस्त, लखनऊ रेलवे बोर्ड ने जारी की सूचना

अंबेडकरनगर से खबर है कि शारदीय नवरात्रि के अवसर पर ट्रेनों के रद्द होने से यात्री परेशान हैं। धनबाद से लुधियाना जाने वाली किसान एक्सप्रेस और मऊ आनंद-विहार टर्मिनल एक्सप्रेस रद्द कर दी गई हैं। अकबरपुर से गाजियाबाद जाने वाले 30 यात्रियों ने टिकट वापस किए। कई अन्य ट्रेनें भी देरी से चल रही हैं जिससे यात्रियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।

संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। शारदीय नवरात्र से पर्व की श्रृंखला शुरू हो गई है। पर्व पर पदेसियों की घर वापसी की तैयारी में लगे हैं। वहीं हर दिन ट्रेनों के निरस्त होने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। रविवार को बिहार धनबाद से लुधियाना जाने वाली किसान एक्सप्रेस के निरस्त होने से यात्रियों परेशान थे। वहीं मंगलवार को मऊ आनंद-बिहार टर्मिनल एक्सप्रेस अप-डाउन को रेलवे बोर्ड ने निरस्त कर दिया है। सूचना सोमवार सुबह लखनऊ रेलवे बोर्ड ने जारी किया।

ट्रेन निरस्त की जानकारी आरक्षित टिकट यात्रियों के मोबाइल पर एसएमएस भेज कर जानकारी दी गई। अकबरपुर से गाजियाबाद व मऊ जाने वाले 30 यात्री ने टिकट वापसी किया है। सप्ताह के हर मंगलवार को मऊ स्टेशन से अयोध्या, लखनऊ, कानपुर के रास्ते गाजियाबाद के लिए जाती है। यह ट्रेन मंगलवार को निरस्त रहेगी। आरक्षित टिकट काउंटर के लिपिक मेवालाल ने बताया कि सुबह से शाम तक 30 आरक्षित टिकटों की वापसी हुई है।

टिकट वापसी के लिए आए यात्री मनोज कुमार, सुजीत कुमार, पंकज विश्वास ने बताया कि गाजियाबाद में परिवार के साथ रहते हैं। कुछ जरूरी काम से वापस गांव आया था पुनः गाजियाबाद जाने के लिए कंफर्म टिकट पूर्व में ही करवाया था, लेकिन ट्रेन निरस्त होने से अब परेशानी बढ़ जाएगी। त्योहार सीजन में अब आरक्षित टिकट मिलना भी मुश्किल होगा।