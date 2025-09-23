यमुनानगर में पुरानी रंजिश के चलते युवक के साथ मारपीट, चार के खिलाफ केस दर्ज

यमुनानगर के आंबेडकर नगर में पुरानी रंजिश के चलते कुछ युवकों ने शंकराचार्य नामक व्यक्ति पर हमला कर दिया। घटना 22 सितंबर की रात श्रीराम पार्क के पास हुई। पुलिस ने चार नामजद समेत सात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और घायल शंकराचार्य का अस्पताल में इलाज चल रहा है।

जागरण संवाददाता, यमुनानगर। पुरानी रंजिश के चलते छह युवकों ने आंबेडकर नगर निवासी व्यक्ति के साथ मारपीट कर उसे घायल कर दिया। पुलिस ने शिकायत के बाद चार युवकों को नामजद करते हुए सात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। घायल व्यक्ति का अस्पताल में उपचार चल रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गांधीनगर थाना पुलिस को दी गई शिकायत में बालकनाथ मंदिर आंबेडकर नगर निवासी शंकराचार्य ने बताया कि वह 22 सितंबर की रात को श्रीराम पार्क के गुजर रहा था। उसके पास में ही रहने वाले युवक रूस्तम, जोगा, निखिल व सलमान उससे पुरानी बात को लेकर रंजिश रखते हैं।

इस दौरान चारों युवकों ने अपने तीन अन्य साथियों के साथ मिलकर उसका रास्ता रोक लिया। जब उसने शंकराचार्य ने रास्ता रोकने का विरोध किया तो आरोपितों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। मारपीट के दौरान वह घायल हो गया।