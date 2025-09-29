Language
    यूपी के इस जिले में हाईवे के किनारे कूड़ा फेंकने पर लगेगा जुर्माना, नगर पालिका को सख्त निर्देश

    By Ashish Mishra Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 11:48 AM (IST)

    अंबेडकरनगर में जिलाधिकारी ने राष्ट्रीय राजमार्गों को स्वच्छ रखने का जिम्मा पंचायतराज विभाग को सौंपा है। उन्होंने एनएच-233 128 एवं 135 को साफ रखने के निर्देश दिए। साथ ही अस्थाई गौशालाओं के लिए भूमि चयन और सीड पार्क का प्रस्ताव शीघ्र भेजने के आदेश दिए। बिजली बिलों की त्रुटियों को सुधारने और फीडबैक लेने पर भी जोर दिया गया।

    संवाद सूत्र, अंबेडकनगर। राष्ट्रीय राजमार्गाें को स्वच्छ रखने का जिम्मा जिला पंचायतराज विभाग को सौंपा गया है। जिलाधिकारी अनुपम शुक्ल ने डीपीआरओ को निर्देशित किया कि एनएच-233,128 एवं 135 के दोनों तरफ कहीं पर भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। कहीं पर कूड़ा पड़ा है तो जिम्मेदारी तय करते हुए संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा कूड़ा फेंकने वाले नगर पालिका/पंचायत पर जुर्माना लगवाया जाए।

    जिलाधिकारी ने जिला विकास अधिकारी एवं मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को समन्यव स्थापित कर समस्त विकासखंड में अस्थाई गौशालाओं के लिए भूमि चयन शीघ्र पूर्ण करने तथा भूमि प्राप्त होते ही मनरेगा से कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए। उन्होंने उपनिदेशक कृषि को जनपद में सीड पार्क बनाने का प्रस्ताव शीघ्र पूर्ण कर उसे शासन को भेजवाने के निर्देश दिए।

    उन्होंने उपभोक्ताओं के बिजली के बिलों की त्रुटियों के सुधार को शतप्रतिशत कराने तथा उपभोक्ता से फीडबैक भी प्राप्त करने के निर्देश दिए हैं। डीएम यहां कलेक्ट्रेट सभागार में सीएम डैशबोर्ड के माध्यम से विकास विभाग की समीक्षा कर रहे थे।

    विकास से संबंधित विभागों में समाज कल्याण, बेसिक शिक्षा, विद्युत, महिला कल्याण, मत्स्य, दिव्यांगजन सशक्तिकरण, अल्पसंख्यक विभाग और बाल विकास व पुष्टाहार, पंचायतीराज, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, मुख्यमंत्री आवास योजना, श्रम, कृषि विभाग, लोक निर्माण विभाग, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग आदि की योजनाओं की बिंदुवार गहन समीक्षा की।

    उन्होंने जन सामान्य की समस्याओं का त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के उपरांत अंतर्गत विभागीय पोर्टल पर फीड कराने के निर्देश दिए। लक्ष्य के सापेक्ष प्राप्ति बढ़ाने का सभी विभागों को निर्देश दिया गया। योजनाओं के क्रियान्वयन में कोई लापरवाही मिलने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी।

    सीएम डैशबोर्ड पर जिन-जिन विभागों एवं योजनाओं में रैंकिंग की स्थिति अच्छी नहीं है, उनको विशेष ध्यान देने के साथ ही समस्त विभागों को निरंतर बेहतर कार्य करने के निर्देश दिए।

    प्रदेश स्तर पर जनपद की रैंकिंग में और सुधारने और शासन के मंशानुसार जनसामान्य तक योजनाओं की बेहतर पहुंच सुनिश्चित हो।

    बैठक में मुख्य विकास अधिकारी आनंद शुक्ल, जिला अर्थ एवं सांख्यिकीय अधिकारी अनुपम सिंह तथा संबंधित विभाग के अधिकारी-कर्मचारी मौके पर उपस्थित रहे।

