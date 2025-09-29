यूपी के इस जिले में हाईवे के किनारे कूड़ा फेंकने पर लगेगा जुर्माना, नगर पालिका को सख्त निर्देश

अंबेडकरनगर में जिलाधिकारी ने राष्ट्रीय राजमार्गों को स्वच्छ रखने का जिम्मा पंचायतराज विभाग को सौंपा है। उन्होंने एनएच-233 128 एवं 135 को साफ रखने के निर्देश दिए। साथ ही अस्थाई गौशालाओं के लिए भूमि चयन और सीड पार्क का प्रस्ताव शीघ्र भेजने के आदेश दिए। बिजली बिलों की त्रुटियों को सुधारने और फीडबैक लेने पर भी जोर दिया गया।

संवाद सूत्र, अंबेडकनगर। राष्ट्रीय राजमार्गाें को स्वच्छ रखने का जिम्मा जिला पंचायतराज विभाग को सौंपा गया है। जिलाधिकारी अनुपम शुक्ल ने डीपीआरओ को निर्देशित किया कि एनएच-233,128 एवं 135 के दोनों तरफ कहीं पर भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। कहीं पर कूड़ा पड़ा है तो जिम्मेदारी तय करते हुए संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा कूड़ा फेंकने वाले नगर पालिका/पंचायत पर जुर्माना लगवाया जाए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जिलाधिकारी ने जिला विकास अधिकारी एवं मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को समन्यव स्थापित कर समस्त विकासखंड में अस्थाई गौशालाओं के लिए भूमि चयन शीघ्र पूर्ण करने तथा भूमि प्राप्त होते ही मनरेगा से कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए। उन्होंने उपनिदेशक कृषि को जनपद में सीड पार्क बनाने का प्रस्ताव शीघ्र पूर्ण कर उसे शासन को भेजवाने के निर्देश दिए।

उन्होंने उपभोक्ताओं के बिजली के बिलों की त्रुटियों के सुधार को शतप्रतिशत कराने तथा उपभोक्ता से फीडबैक भी प्राप्त करने के निर्देश दिए हैं। डीएम यहां कलेक्ट्रेट सभागार में सीएम डैशबोर्ड के माध्यम से विकास विभाग की समीक्षा कर रहे थे।

विकास से संबंधित विभागों में समाज कल्याण, बेसिक शिक्षा, विद्युत, महिला कल्याण, मत्स्य, दिव्यांगजन सशक्तिकरण, अल्पसंख्यक विभाग और बाल विकास व पुष्टाहार, पंचायतीराज, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, मुख्यमंत्री आवास योजना, श्रम, कृषि विभाग, लोक निर्माण विभाग, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग आदि की योजनाओं की बिंदुवार गहन समीक्षा की।