यूपी में अब दिन में उड़ता दिखा ड्रोन तो गांववालों ने किया पीछा, 2 KM दूर जाने के बाद पता चल गई ये बात

अंबेडकरनगर के जलालपुर में ड्रोन उड़ाने के आरोप में दो युवक गिरफ्तार किए गए। ग्रामीणों ने दिन में कम ऊंचाई पर ड्रोन देखा और पुलिस की मदद से उन्हें पकड़ लिया। पूछताछ में युवकों की पहचान आजमगढ़ जिले के अंकित कुमार और मोहित दुबे के रूप में हुई। उन्होंने बताया कि वे विकास कार्यों के लिए मैपिंग कर रहे थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

संवाद सूत्र, जलालपुर। रात में ड्रोन उड़ने की अफवाह के बीच दो युवक दिन में ही ड्रोन उड़ाते हुए दिखाई दिए। ग्रामीणों ने पुलिस की मदद से पकड़ कर ड्रोन व एक वैन समेत कोतवाली ले आई। आजमगढ़ जिले के दोनों युवक को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जलालपुर के अरई गांव में बुधवार को ग्रामीणों ने दिन में बहुत कम ऊंचाई पर ड्रोन उड़ते देखा। ड्रोन का पीछा ग्रामीणों ने किया तो दो किलोमीटर से अधिक दूरी से यह ड्रोन ऑपरेट किया जा रहा था। वहां मौजूद दो युवकों को पुलिस की मदद से कोतवाली लाया गया।