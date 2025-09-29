'एंटी रोमियो स्क्वाड सिर्फ कागजों पर है', अखिलेश यादव ने बेटियों की सुरक्षा को लेकर भाजपा बोला हमला

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हमला बोला है। उन्होंने लखनऊ मैनपुरी अंबेडकरनगर और संतकबीर नगर में हुई घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने भाजपा पर झूठे वादे करने और महिला सुरक्षा की योजनाओं को बर्बाद करने का आरोप लगाया। अखिलेश ने कहा कि उप्र में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं।

