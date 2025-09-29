Language
    'एंटी रोमियो स्क्वाड सिर्फ कागजों पर है', अखिलेश यादव ने बेटियों की सुरक्षा को लेकर भाजपा बोला हमला

    By Dilip Sharma Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 09:00 PM (IST)

    समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हमला बोला है। उन्होंने लखनऊ मैनपुरी अंबेडकरनगर और संतकबीर नगर में हुई घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने भाजपा पर झूठे वादे करने और महिला सुरक्षा की योजनाओं को बर्बाद करने का आरोप लगाया। अखिलेश ने कहा कि उप्र में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं।

    अखिलेश यादव ने कहा- भाजपा सरकार में सुरक्षित नहीं बेटियां।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महिलाओं के साथ आपराधिक घटनाओं को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने लखनऊ, मैनपुरी, अंबेडकरनगर और संतकबीर नगर में हुई घटनाओं का उल्लेख कर कहा कि भाजपा की सरकार बेटियां सुरक्षित नहीं है।

    महिलाओं और बेटियाें के साथ अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। महिला सुरक्षा को लेकर भाजपा सरकार के सारे दावे झूठे है।

    सपा प्रमुख ने कहा कि महिलाओं के साथ देश में सबसे ज्यादा अपराध में उप्र हो रहे है। मैनपुरी में शनिवार को 11वीं की छात्रा की गला घोंट कर हत्या हो गई। अंबेडकरनगर के मालीपुर थाना क्षेत्र में दलित छात्रा का शव खेत में मिला।

    संतकबीरनगर में कंप्यूटर सेंटर पर काम करने वाली महिला की हत्या कर लाश नहर में फेंक दी गई। लखनऊ के चिनहट में महिला से दुष्कर्म हुआ।

    उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के पास झूठे वादे और झूठे दावों के अलावा कुछ नहीं है। इनका एंटी रोमियो स्क्वाड सिर्फ कागजों पर है।

    सरकार अपराधियों पर नियंत्रण करने के बजाय अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ बदले की भावना से काम करती है।

    इस सरकार ने सत्ता में आने के बाद महिला सुरक्षा को लेकर समाजवादी सरकार में बनाई गई 1090 वूमेन पावर लाइन सेवा को भी बर्बाद कर दिया।

