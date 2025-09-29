मिशन शक्ति 5.0: 403 विधानसभाओं में गूंजेगा बेटियों का हुनर, योगी सरकार दे रही खेल मंच

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में मिशन शक्ति 5.0 नारी सुरक्षा सम्मान और स्वावलंबन को बढ़ावा दे रहा है। 403 विधान सभाओं में मा० विधायक खेल स्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है जिसमें लगभग 1.5 लाख महिला खिलाड़ी भाग लेंगी। 200 महिला पीआरडी स्वयंसेविकाओं को पुनर्प्रशिक्षण और आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में मिशन शक्ति 5.0 के 90 दिवसीय विशेष अभियान ने नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। इस अभियान के जरिए योगी सरकार महिलाओं को खेल, आत्मरक्षा और सामाजिक नेतृत्व में भी आगे बढ़ा रही है।

इसी के तहत 403 विधान सभाओं में 'मा० विधायक खेल स्पर्धा' का आयोजन शुरू किया है, जिसमें लगभग 1.5 लाख महिला खिलाड़ियों के प्रतिभाग की संभावना है। साथ ही, 200 महिला पीआरडी (प्रांतीय रक्षा दल) स्वयंसेविकाओं को पुनर्प्रशिक्षण, दक्षता और आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। योगी सरकार ने अब तक विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए मिशन शक्ति 5.0 अभियान से महिलाओं को सशक्त बनाने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को और मजबूत किया है।

व्यापक होता जा रहा है मिशन शक्ति 5.0 जैसे-जैसे मिशन शक्ति 5.0 अभियान आगे बढ़ रहा है, यह अपने विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए और व्यापक होता जा रहा है। यह अभियान हर वर्ग और समुदाय तक अपनी पहुंच बनाने में कामयाब हो रहा है।

योगी सरकार 'मा० विधायक खेल स्पर्धा' के आयोजन को इस अभियान से जोड़कर आगे बढ़ने का फैसला किया है, जिससे सभी 403 विधान सभाओं यह कार्यक्रम होगा। इसमें 1.5 लाख महिला खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगी। यह आयोजन न केवल खेल भावना को बढ़ावा देगा, बल्कि महिलाओं को आत्मविश्वास और सामाजिक पहचान भी प्रदान करेगा। इन स्पर्धाओं के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को एक मंच मिलेगा, जहां वे अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमता को निखार रही हैं।

यह पहल नारी सम्मान को मजबूत करते हुए उन्हें स्वावलंबन की ओर अग्रसर कर रही है, जो योगी सरकार के महिला सशक्तीकरण के विजन का हिस्सा है। पीआरडी स्वयं सेविकाओं का प्रशिक्षण दूसरी ओर, 200 महिला पीआरडी स्वयं सेविकाओं को पुनर्प्रशिक्षण और आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। यह प्रशिक्षण उन्हें न केवल अपनी सुरक्षा के लिए सक्षम बना रहा है, बल्कि वे अन्य महिलाओं को भी आत्मरक्षा की तकनीक सिखा सकेंगी।

यह कदम नारी सुरक्षा को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां महिलाओं को अक्सर असुरक्षा का सामना करना पड़ता है। प्रशिक्षित स्वयं सेविकाएं मिशन शक्ति 5.0 के तहत जागरूकता अभियानों में भी सक्रिय भागीदारी निभा रही हैं, जो समाज में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।