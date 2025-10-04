Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Ambedkarnagar News: जिला अस्पताल में CT Scan की जांच ठप होने से मरीज परेशान, हॉस्पिटल के लगा रहे लोग

    By Abhishek Malviya Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 07:35 PM (IST)

    अंबेडकरनगर जिला अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन खराब होने से मरीजों को भारी दिक्कत हो रही है। प्रतिदिन 40-50 मरीजों की जांच प्रभावित है। शुक्रवार से मशीन में तकनीकी खराबी आई है जिसके कारण शनिवार को भी मरीजों को निराश लौटना पड़ा। इंजीनियर मशीन को ठीक करने में लगे हैं और सीएमएस ने सोमवार से जांच शुरू होने की उम्मीद जताई है।

    prefferd source google
    Hero Image
    जिला अस्पताल में सीटी स्कैन की जांच ठप।

    संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। जिला अस्पताल में लगी सीटी स्कैन मशीन खराब होने से जांचें ठप हो गई हैं। शनिवार को मरीज जांच के लिए घंटों इंतजार के बाद मायूस होकर वापस लौट गए। जिला अस्पताल में प्रतिदिन औसतन 40 से 50 मरीजों की सीटी स्कैन जांच होती है। गत शुक्रवार को सुबह में मशीन तकनीकी खराबी के कारण बंद हो गई। मरीजों को जांच के लिए अगले दिन के लिए बुलाया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शनिवार को सुबह बड़ी संख्या में मरीज सीटी स्कैन कराने के लिए पहुंच गए। घंटों जांच के लिए प्रतीक्षा की तो पता चला की मशीन आज भी नहीं चल रही है।

    जिला अस्पताल की तरफ से मशीन में तकनीकी खराबी की सूचना पर शनिवार को इंजीनियरों की टीम जिला अस्पताल पहुंचकर सीटी स्कैन मशीन को ठीक करने में लग रहे, देर रात तक भी मशीन ठीक नहीं हो पाई थी।

    महरुआ के संजय शर्मा ने बताया कि चक्कर आने के साथ सिर में दर्द रहता है। दो महीने से दवा खाने के बाद भी आराम नहीं आया। डाक्टरों ने सीटी स्कैन कराने की सलाह दी है। जिला अस्पताल में सीटी स्कैन की जांच कराने आया था, लेकिन यहां मशीन खराब होना बताया गया है।

    अकबरपुर के संदीप कुमार ने बताया उसके चिकित्सक ने सीटी स्कैन जांच के लिए कहा है। प्राइवेट में यह जांच काफी महंगी होती है। ऐसे में यहां जांच कराने आया हूं, लेकिन मशीन खराब है।

    बिना जांच कराए ही वापस जाना पड़ रहा है। सीएमएस डॉ. पीएन यादव ने बताया कि मशीन को ठीक करने के लिए इंजीनियर को बुलाया गया है। सोमवार से सिटी स्कैन जांच होगी।

    यह भी पढ़ें- विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर नौ लाख से ज्यादा की धोखाधड़ी, पिता-पुत्र के खिलाफ केस दर्ज