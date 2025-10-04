Ambedkarnagar News: जिला अस्पताल में CT Scan की जांच ठप होने से मरीज परेशान, हॉस्पिटल के लगा रहे लोग

अंबेडकरनगर जिला अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन खराब होने से मरीजों को भारी दिक्कत हो रही है। प्रतिदिन 40-50 मरीजों की जांच प्रभावित है। शुक्रवार से मशीन में तकनीकी खराबी आई है जिसके कारण शनिवार को भी मरीजों को निराश लौटना पड़ा। इंजीनियर मशीन को ठीक करने में लगे हैं और सीएमएस ने सोमवार से जांच शुरू होने की उम्मीद जताई है।

संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। जिला अस्पताल में लगी सीटी स्कैन मशीन खराब होने से जांचें ठप हो गई हैं। शनिवार को मरीज जांच के लिए घंटों इंतजार के बाद मायूस होकर वापस लौट गए। जिला अस्पताल में प्रतिदिन औसतन 40 से 50 मरीजों की सीटी स्कैन जांच होती है। गत शुक्रवार को सुबह में मशीन तकनीकी खराबी के कारण बंद हो गई। मरीजों को जांच के लिए अगले दिन के लिए बुलाया गया।

