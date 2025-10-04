Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर नौ लाख से ज्यादा की धोखाधड़ी, पिता-पुत्र के खिलाफ केस दर्ज

    By Jagran News Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 07:23 PM (IST)

    मऊ में पिता और पुत्र पर विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर लगभग दस लाख रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगा है। पीड़ितों ने आरोप लगाया है कि आरोपियों ने उनसे पैसे लिए लेकिन न तो नौकरी दिलाई और न ही वीजा दिया। शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    prefferd source google
    Hero Image
    विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर पौने दस लाख की धोखाधड़ी।

    जागरण संवाददाता, मऊ। विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर करीब पौने दस लाख रुपये धोखाधड़ी करने वाले पिता अताउर्रहमान व पुत्र मु. आरिफ के खिलाफ शहर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। दक्षिणटोला क्षेत्र के प्यारेपुरा निवासी मोहम्मद सालिम का आरोप है कि शहर कोतवाली के पहाड़पुरा निवासी मुहम्मद आरिफ ने पासपोर्ट बनवाकर विदेश में अच्छी नौकरी लगवाने की बात कही।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ऐसे में अपने दोस्त कोतवाली के शाही कटरा मोहल्ला निवासी मुहम्मद आरिफ पुत्र जफर, सलमान और दक्षिणटोला के हमीरपुर मोहल्ला निवासी मुख्तार को बताया। आरोपिता ने सभी लोगों ने नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे की मांग की।

    सभी लोगों ने आरोपित को 9,77,999 रुपये नकद और खाता के माध्यम से दे भी दिया। इसके बाद भी आरोपित ने विदेश नहीं भेजा और न ही वीजा दिया। थाने में शिकायत की गई तो पुलिस ने दोनों पक्षों को बुलाया। तय हुआ कि आरोपित 45 दिन के अंदर पूरा पैसा पीड़ितों को लौटाएगा।

    उक्त अवधि बीतने के बाद जब पीड़ित पैसा मांगने गए तो मु. आरिफ के पिता अताउर्रहमान ने गालियां देते हुए पैसा नहीं देने की बात कही। ऐसे में एसपी इलामारन के निर्देश पर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया।

    तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांचकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। -अनिल कुमार सिंह, कोतवाल, मऊ।