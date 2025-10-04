विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर नौ लाख से ज्यादा की धोखाधड़ी, पिता-पुत्र के खिलाफ केस दर्ज

मऊ में पिता और पुत्र पर विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर लगभग दस लाख रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगा है। पीड़ितों ने आरोप लगाया है कि आरोपियों ने उनसे पैसे लिए लेकिन न तो नौकरी दिलाई और न ही वीजा दिया। शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जागरण संवाददाता, मऊ। विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर करीब पौने दस लाख रुपये धोखाधड़ी करने वाले पिता अताउर्रहमान व पुत्र मु. आरिफ के खिलाफ शहर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। दक्षिणटोला क्षेत्र के प्यारेपुरा निवासी मोहम्मद सालिम का आरोप है कि शहर कोतवाली के पहाड़पुरा निवासी मुहम्मद आरिफ ने पासपोर्ट बनवाकर विदेश में अच्छी नौकरी लगवाने की बात कही।

ऐसे में अपने दोस्त कोतवाली के शाही कटरा मोहल्ला निवासी मुहम्मद आरिफ पुत्र जफर, सलमान और दक्षिणटोला के हमीरपुर मोहल्ला निवासी मुख्तार को बताया। आरोपिता ने सभी लोगों ने नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे की मांग की। सभी लोगों ने आरोपित को 9,77,999 रुपये नकद और खाता के माध्यम से दे भी दिया। इसके बाद भी आरोपित ने विदेश नहीं भेजा और न ही वीजा दिया। थाने में शिकायत की गई तो पुलिस ने दोनों पक्षों को बुलाया। तय हुआ कि आरोपित 45 दिन के अंदर पूरा पैसा पीड़ितों को लौटाएगा।