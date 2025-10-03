शराब में नशीली दवा पिलाकर कराया भूमि का बैनामा, पुलिस ने उपनिबंधक और लिपिक समेत सात पर दर्ज किया मुकदमा

अंबेडकरनगर के जलालपुर में एक व्यक्ति को शराब में नशीली दवा पिलाकर धोखे से उसकी जमीन का बैनामा कराने के आरोप में पुलिस ने उपनिबंधक और लिपिक समेत सात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पीड़ित अमित कुमार का आरोप है कि उसे नशे की हालत में रजिस्ट्री कार्यालय ले जाकर जबरन जमीन का विक्रय पत्र तैयार कराया गया और कोई भुगतान नहीं किया गया।

संवाद सूत्र, जलालपुर। शराब में नशीली दवा पिलाकर धोखाधड़ी से भूमि का बैनामा कराने के मामले में पुलिस ने उपनिबंधक, लिपिक समेत सात लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। मामला एक वर्ष पूर्व का है। आलापुर के निकसपुर गांव के अमित कुमार की कटका के दुलहुपुर गांव में पैतृक जमीन है। आरोप है कि रिश्तेदारी के नाम पर बुलाकर उसे शराब में नशीली दवा मिलाकर पिलाई गई। नशे की हालत में जबरन उपनिबंधक कार्यालय जलालपुर ले जाकर कीमती पैतृक जमीन का विक्रय लेख तैयार कराया गया। अमित कुमार का कहना है कि अवर अभियंता गुलाबचंद व उनका बेटा गोलू अपने सहयोगियों के साथ उसे धोखे से कार से रजिस्ट्री कार्यालय जलालपुर ले गए।

साजिश में शामिल गवाह राजमणि यादव व अरविंद कुमार के साथ मिलकर पहले से तैयार दस्तावेजों पर जबरन अंगूठे लगवाए गए। तत्कालीन उपनिबंधक संतराम वर्मा और लिपिक अखिलेश कुमार ने भी बिना पूछताछ किए लिखा-पढ़ी कर दिया। विक्रय पत्र में लाखों रुपये नकद व चेक दिखाए गए, जबकि कोई भुगतान नहीं किया गया। विरोध पर गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी गई। बाद में पीड़ित ने सच्चाई उजागर करने और अपनी संपत्ति पत्नी के नाम वसीयत कराने की कोशिश की तो उपनिबंधक कार्यालय के कर्मचारियों ने भी गाली देते हुए भगा दिया।