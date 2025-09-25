पीएम आवास योजना के इन लाभार्थियों को दिवाली का तोहफा, सीधे बैंक खाते में पहुंचेगी पहली किस्त

अंबेडकरनगर में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 3000 लाभार्थियों को दीपावली तक पहली किस्त मिलेगी। डूडा ने डीपीआर निदेशालय को भेजी है। 28200 आवेदनों में से विधवा दिव्यांग वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता दी जाएगी। आवास निर्माण 12 माह में पूरा करने पर 10 हजार रुपये का प्रोत्साहन मिलेगा। सत्यापन प्रक्रिया तेजी से चल रही है।

संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तीन हजार पात्रों को दीपावली तक पहली किस्त का भुगतान बैंक खातों में मिल जाएगा। तीन नगर पालिका अकबरपुर, जलालपुर, टांडा तथा चारों नगर पंचायत के लाभार्थियों का चयन कर जिला शहरी विकास अभिकरण (डूडा) ने डिटेल्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर नगरीय निकाय निदेशालय लखनऊ भेजा है। साथ ही अन्य आवेदनों के लिए सत्यापन सर्वे तेजी से पूरा किया जा रहा है। शहर के जरूरतमंद गरीबों को दीपावली पर शासन आवास का उपहार देगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उम्मीद है धनतेरस तक योजना की पहली किस्त की धनराशि बैंक खाते में पहुंचेगी। प्रथम, द्वितीय व तीसरी किस्त प्राप्त होने के 12 माह के भीतर आवास निर्माण पूरा करने वाले लाभार्थियों को सरकार की तरफ से प्रोत्साहन के रूप में 10 हजार रुपये की अतिरिक्त धनराशि दिया जाएगा।

अकबरपुर, जलालपुर, टांडा तीन नगर पालिका व राजेसुल्तानपुर, अशरफपुर किछौछा, इल्तिफातगंज व जहांगीरगंज चारों नगर पंचायत से पीएम शहरी आवास योजना के तहत पक्का घर पाने के लिए 28 हजार 200 नागरिकों ने आवेदन किए हैं। जिलाधिकारी अनुपम शुक्ल आवेदन सर्वे कर पात्र व अपात्र चिन्हित के लिए टीम गठित किया है। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी, तहसीलदार, लेखपाल एवं डूडा के अधिकारी टीम में शामिल हैं। हर वार्ड में अधिकारियों की टीम भ्रमण कर रही है। भौतिक रूप से लाभार्थियों का सत्यापन किया गया है।