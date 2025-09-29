Language
    यूपी के इस जिले में 11 हजार घरों पर लगेंगे सोलर प्लांट, बिजली बिल में आएगी भारी गिरावट

    By arvind kumar singh Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 07:16 PM (IST)

    अंबेडकरनगर में प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के तहत 1800 घरों में सौर ऊर्जा प्लांट लगाए गए हैं। जिलाधिकारी ने 11000 घरों को रोशन करने का लक्ष्य रखा है। कार्यशाला में योजना के लाभ तकनीकी जानकारी और जागरूकता पर जोर दिया गया। इस योजना से बिजली बिल में बचत और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा।

    जिले के 11 हजार घरों में लगाए जाएंगे सोलर प्लांट।

    संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना से अभी तक 1,800 घरों में सौर ऊर्जा प्लांट लगाया गया है। जिलाधिकारी ने प्रत्येक घर को सौर ऊर्जा प्लांट रोशन करके बिजली तथा बिल में बचत का संदेश अधिकारियों व कर्मचारियों को दिया।

    महामाया राजकीय मेडिकल कॉलेज सरद्दरपुर के सभागार में एक दिवसीय कार्यशाला में जिलाधिकारी अनुपम शुक्ल ने 11,000 घरों पर सौर ऊर्जा प्लांट लगाने का लक्ष्य दिया।

    यहां मुख्य विकास अधिकारी आनंद शुक्ल संग एक दिन की जिलाधिकारी बनी एमए अंतिम वर्ष की छात्रा साक्षी विश्वकर्मा, डीआईओएस एवं बीएसए प्रवीण तिवारी, परियोजना अधिकारी यूपीनेडा सहित जिले के अन्य विभागों के अधिकारी, समस्त वेंडर एवं शिक्षकों ने प्रतिभाग किया।

    कार्यशाला में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के आवंटित लक्ष्य की प्राप्ति, जनजागरूकता व तकनीकी जानकारी दी गई। विशेषज्ञों द्वारा सौर ऊर्जा के कार्य करने की प्रक्रिया, तकनीकी पैरामीटर, योजना का लाभ, अनुदान व्यवस्था तथा स्थापना की प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत प्रस्तुति दी गई। शिक्षकों व प्रतिभागियों ने अपने प्रश्न भी रखे।

    डीएम ने वेंडरों से कहाकि बैंक, विद्युत उपकेंद्र, बाजार व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर अधिकाधिक शिविर लगाकर आमजन को योजना की जानकारी दें, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें।

    प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना से न केवल स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि आमजन को प्रतिमाह आने वाले बिजली बिल में बचत होगी। वहीं ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम होगा।

