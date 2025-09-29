Language
    'आय बढ़ाने के लिए क्या किया?', CM योगी ने मेयर से पूछे ये सवाल फिर दिया इनकम बढ़ाने के लिए गुरु मंत्र

    By Ravi Srivastava Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 06:42 PM (IST)

    मुख्यमंत्री योगी ने अयोध्या के महापौर से शहर में विकास कार्यों और सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने नगर निगम की आय बढ़ाने के उपायों पर जोर दिया जैसे कि खाली जमीन का उपयोग मल्टी लेवल पार्किंग और शॉपिंग मॉल के लिए करना। महापौर ने बताया कि मल्टी लेवल पार्किंग से अच्छी आय हो रही है। मुख्यमंत्री ने अयोध्या में विकास कार्यों पर सम्मेलन आयोजित करने का सुझाव दिया।

    सीएम ने अयोध्या में महापौर सम्मेलन कराने का दिया सुझाव।

    संवाद सूत्र,  अयोध्या। कैसे हैं आप? जी ठीक, महराज जी! पार्षद बैठे हैं, हां महराज जी बैठे हैं। अयोध्या देश की सबसे अच्छी नगरी हो रही है? जी हां, जो भी अयोध्या दर्शन पूजन के लिए आता है, वह स्वच्छता और पेयजल जैसी सुविधाओं की सुखद अनुभूति लेकर लौटता है।

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जूम मीटिंग में महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी से ऐसे सवाल-जवाब से बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ता है, जो नगर निगम की आय पर आकर केंद्रित हो गया।

    मुख्यमंत्री ने पूछा कि आय बढ़ाने के लिए क्या किया, महापौर ने बताया कि नगर निगम की आय तेजी से बढ़ी है और सुविधाओं में भी सुधार हुआ है। सीएम ने माना कि ढाई गुना तक नगर निकायों की आय बढ़ी है, लेकिन टैक्स कलेक्शन के अलावा आय बढ़ाने के लिए क्या किया।

    इस सवाल के साथ उन्होंने सलाह दी कि नगर निगम की खाली पड़ी जमीन का उपयोग मल्टी लेवल पार्किंग, शापिंग माल, होटल, सब्जी मंडी अथवा किसी अन्य ऐसी परियोजना के लिए करें, जिससे नगर निगम की सुनिश्चित आय बढ़ सके।

    महापौर ने बताया कि नगर निगम ने एक तथा अयोध्या विकास प्राधिकरण ने पांच मल्टी लेवल पार्किंग बनाई है, जिससे अच्छी खासी आय हो रही है। मुख्यमंत्री ने महापौर को अच्छा कथावाचक बताने के साथ ही अयोध्या में अपनी उपलब्धियाें की चर्चा के लिए महापौर सम्मेलन आयोजित करने का सुझाव दिया और अच्छे कार्य के लिए पूरी टीम को धन्यवाद ज्ञापित किया।

    इस मौके पर नगर आयुक्त जयेंद्र कुमार, अपर नगर आयुक्त डॉ. नागेंद्र नाथ, भारत भार्गव, सुमित कुमार एवं पार्षद गण मौजूद थे।

