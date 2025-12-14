UP Board Exam: अब स्टूडेंट्स को एग्जाम सेंटर खोजने में नहीं होगी परेशानी, मोबाइल पर मिलेगी लोकेशन
यूपी बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए अब एग्जाम सेंटर ढूंढना आसान हो जाएगा। मोबाइल पर ही एग्जाम सेंटर की लोकेशन मिल जाएगी, जिससे छात्रों को परीक ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, अलीगढ़। यूपी बोर्ड की हाईस्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा देने जा रहे परीक्षार्थियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब परीक्षा केंद्र खोजने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने सभी परीक्षा केंद्रों की जियो टैगिंग करवा दी है, जिससे केंद्र की सटीक लोकेशन मोबाइल एप पर उपलब्ध होगी। समय पर केंद्र पहुंचने से न केवल छात्रों का तनाव कम होगा, बल्कि परीक्षा व्यवस्था भी अधिक सुव्यवस्थित हो सकेगी।
जनपद में इस बार बोर्ड परीक्षाओं के लिए कुल 136 परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। कई बार परीक्षा केंद्र की सटीक लोकेशन पता न होने से विद्यार्थी निर्धारित समय पर केंद्र तक नहीं पहुंच पाते। देरी से पहुंचने पर कई बार तो परीक्षार्थियों को केंद्र में प्रवेश न मिलने की शिकायतें भी सामने आती रही हैं।
अत: बोर्ड ने विद्यार्थियों की चिंता को समाप्त करते हुए केंद्र बनाए गए विद्यालय प्रबंधकों-प्रधानाचार्यों से पहले ही जियो टैगिंग करा दी है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का मानना है कि जियो टैगिंग से परीक्षा की पारदर्शिता बढ़ेगी और व्यवस्थाओं की निगरानी भी आसान होगी। डिजिटल पहल से बोर्ड परीक्षाओं को सुगम, सुरक्षित और तकनीक-सक्षम बनाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
परीक्षार्थी मोबाइल एप के माध्यम से अपने परीक्षा केंद्र तक पहुंचने का पूरा रास्ता देख सकेंगे। एप में केंद्र की दूरी, पहुंच मार्ग, आसपास के प्रमुख लैंडमार्क, तहसील और ब्लॉक की जानकारी के साथ-साथ संबंधित विद्यालय का फोन नंबर भी उपलब्ध रहेगा। इतना ही नहीं, केंद्र का अक्षांश-देशांतर सहित पूरा भौगोलिक विवरण भी एप पर देखा जा सकेगा।
इस तकनीकी व्यवस्था से विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को बड़ी सुविधा मिलेगी, जिन्हें परीक्षा केंद्र खोजने में अक्सर परेशानी का सामना करना पड़ता था। बोर्ड ने कई स्तर पर डिजिटल व्यवस्था लागू की है। - डा. पूरन सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक
