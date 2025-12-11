यूपी के माध्यमिक स्कूलों में डिजिटल तरीके से भी होगी पढ़ाई, सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को मिले निर्देश

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश सरकार ने माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाई और शिक्षकों के प्रशिक्षण को और बेहतर बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब सभी स्कूलों में डिजिटल पोर्टल और मोबाइल एप का नियमित और प्रभावी उपयोग अनिवार्य होगा। अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को विस्तृत निर्देश भेजे हैं, ताकि हर शिक्षक और विद्यार्थी नई तकनीक से जुड़कर सीख सके।

माध्यमिक शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों जैसे अध्यापन, शिक्षकों का प्रशिक्षण, गतिविधि-आधारित शिक्षण और आनलाइन सामग्री सबके लिए कई डिजिटल पोर्टल उपलब्ध हैं, लेकिन कई जिलों में शिक्षक और प्रधानाचार्य इनका उपयोग नहीं कर रहे थे। इससे पढ़ाई की गुणवत्ता प्रभावित हो रही थी।

इसी वजह से अब सभी स्कूलों में इन पोर्टलों का उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए (trackshiksha.in) वेबसाइट पर एक डैशबोर्ड बनाया गया है। इस डैशबोर्ड के उपयोगी एप्स, शिक्षक के लिए पोर्टल और विद्यार्थी के विकल्प से सभी पोर्टलों के लिंक आसानी से डाउनलोड किए जा सकते हैं।

इसमें दीक्षा, ई-पाठशाला, स्वयं, एनडीएलआई, एनआरओईआर, जिज्ञासा, एनसीईआरटी बुक्स, स्टेम एकेडमी, लोटस लर्निंग जैसे उपयोगी एप शामिल किए गए हैं। सभी जिला विद्यालय निरीक्षक से कहा गया है कि डैशबोर्ड का लिंक सभी राजकीय, सहायता प्राप्त और स्ववित्तपोषित माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को वाट्सएप और ईमेल के माध्यम से भेजें।

छात्रों को भी प्रेरित किया जाए कि वे इन पोर्टलों की सामग्री का उपयोग करें। सभी स्कूल नोटिस बोर्ड और स्टाफ रूम में इन पोर्टलों की सूची का रंगीन प्रिंट चस्पा करें, ताकि शिक्षक और छात्र दोनों आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकें। प्रधानाचार्य अपने सभी शिक्षकों को यह लिंक भेजें और तय करें कि किस कक्षा में किस पोर्टल का उपयोग होगा।

अध्यापन में आनलाइन सामग्री, प्रतियोगिताएं, गतिविधियां और प्रशिक्षण को नियमित रूप से शामिल किया जाए। निर्देश में यह भी कहा गया है कि सभी जिलों को 15 दिसंबर तक पूरी कार्यवाही कराकर उसकी रिपोर्ट महानिदेशक, स्कूल शिक्षा को भेजनी होगी।इन पोर्टलों के उपयोग से छात्रों को बेहतर और रोचक अध्ययन सामग्री मिलेगी।

शिक्षक नई तकनीक और नए तरीके सीख सकेंगे। कक्षा में गतिविधि-आधारित सीखने को बढ़ावा मिलेगा। डिजिटल सामग्री से पढ़ाई आसान और समझने योग्य बनेगी। इससे पूरे प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी और विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा पद्धति का लाभ मिलेगा।