    अलीगढ़ स्क्रैप कारोबारी पर GST का छापा: जमा किया टैक्स जमा, व्यापार मंडल ने की कार्रवाई की निंदा

    By Manoj Kumar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 09:27 AM (IST)

    कारोबारी का घर।

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। सेंट्रल जीएसटी टीम ने शुक्रवार सुबह आठ बजे से स्क्रैप कारोबारी नीरज अग्रवाल के मैरिस रोड रत्नेश पुरम स्थित आवास, गूलर रोड पर फर्म शिव शक्ति ट्रेडर्स व देहली गेट क्षेत्र स्थित स्क्रैप गोदाम जिस कार्रवाई को प्रारंभ किया था, वह रात तीन बजे तक चली। टीम ने कंप्यूटर, लैपटाप का अकाउंट डाटा, कच्चे व पक्के बिल व अन्य दस्तावेजों की जांच की। कारोबारी ने टैक्स जमा किया है। कितना हुआ है, यह स्पष्ट नहीं हो सका है।

    शिव शक्ति ट्रेडर्स फर्म, गोदाम व आवास पर देर रात तक चली जांच

    जांच अधिकारियों के अनुसार कारोबारी नीरज अग्रवाल के बेटा उत्कर्ष अग्रवाल के नाम से प्रोपराइटर फर्म शिव शक्ति ट्रेडर्स की कारोबार से जुड़ी गतिविधियों की सेंट्रल जीएसटी के अधिकारियों ने खुफिया जांच जुटाई। फर्म की आन लाइन व अन्य स्रोत से मिली जानकारी को प्रारंभ में मिले सबूत की जानकारी आयुक्त आगरा सुरक्षा कटियार व असिस्टेंट कमिश्नर डोल्टन फ्रांसिस फोर्ट से साझा की। इसके बाद तीन टीमों ने शुक्रवार को विभाग के सुप्रिटेंडेंट सुनील कुमार के के नेतृत्व में तीन टीमों ने कारोबारी के तीन ठिकानों पर छापा मारा।

    अधिकारियों ने अपनाया कड़ा रवैया

    प्रारंभ में जांच अधिकारियों ने कड़ा रवैया अपनाया। कारोबारी द्वारा दिए गए सहयोग के बाद टीम में शामिल अधिकारी व कर्मचारियों के तेवर नरम हो गए। डिजिटल डाटा को अपने कब्जे में लिया। संदिग्ध प्रपत्र अपने कब्जे में लिए। असिस्टेंट कमिश्नर डोल्टन फ्रांसिस फोर्ट ने बताया कि आटीसी में बड़े स्तर पर गड़बडी की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। बिना बिल के लेन देन लंबे समय से चल रहा है। डिजिटल डाटा, मिले कच्चे व पक्के बिल, गोदाम का स्टाक की जांच की गई है। जांच अधिकारी मिलान कर रहे हैं।

    हमारे यहां जांच को पहुंची सेंट्रल जीएसटी की टीम ने अच्छे वातावरण में अपनी कार्रवाई की। हमने उनका पूरा सहयोग किया। हम किसी भी प्रकार का गलत काम नहीं करते। हमारी अपनी साख है। किसी प्रकार का संदिग्ध प्रपत्र या डाटा नहीं मिला। इसके बाद भी हमने कुछ टैक्स जमा किया है। आगे जांच अधिकारियों का सहयोग किया जाएगा। - नीरज अग्रवाल, उद्यमी


    सीजीएसटी अधिकारियों के व्यवहार की निंदा

    उत्तर प्रदेश ब्रज औद्योगिक व्यापार मंडल की शुक्रवार को कैंप कार्यालय पर बैठक हुई। प्रांतीय अध्यक्ष सौरभ सिक्स संस स्क्रैप कारोबारी के यहां सी जीएसटी टीम द्वारा जांच के समय घर वालों के मोबाइल छीनने व स्वजन को एक घर में कैद करने की निंदा की है। उन्होंने किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को सर्वे-छापे का अधिकार तो है, लेकिन कार्रवाई वाले स्थल पर भय का वातावरण बनाना एक गंभीर मामला है। जिस तरह घर की एक वृद्ध महिला को भी घर से नहीं निकलने दिया, इसका हम विरोध करते हैं। इस संबंध में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत की जाएगी, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना न हो।

    महामंत्री पंकज वार्ष्णेय ने कहा शुक्रवार को इस तरह से डराने व धमकाने की जानकारी मिली है, उससे लगता है कि प्रदेश सरकार की छवि खराब करने पर आमदा हैं। बैठक में प्रदीप वार्ष्णेय,दिलीप बंसल,कपिल अग्रवाल,गणेश वार्ष्णेय,किशोर वार्ष्णेय,अंकुश अग्रवाल,संदीप अग्रवाल,राजकुमार अग्रवाल आदि उपस्थित रहे।

