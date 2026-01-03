Language
    अलीगढ़ में स्क्रैप कारोबारी के तीन ठिकानों पर जीएसटी का छापा, करोड़ों की आईटीसी धोखाधड़ी का संदेह

    By Manoj Kumar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 12:32 PM (IST)

    केंद्रीय जीएसटी टीम ने अलीगढ़ में स्क्रैप कारोबारी नीरज अग्रवाल के तीन ठिकानों पर छापा मारा। इसमें उनका आवास, फर्म शिव शक्ति ट्रेडर्स और गोदाम शामिल ह ...और पढ़ें

    रतनेशपुरम स्थित कारोबारी नीरज अग्रवाल का आवास l जागरण

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। सेंट्रल जीएसटी टीम ने शुक्रवार को स्क्रैप कारोबारी नीरज अग्रवाल के मैरिस रोड रत्नेश पुरम स्थित आवास, गूलर रोड पर फर्म शिव शक्ति ट्रेडर्स व देहली गेट क्षेत्र स्थित स्क्रैप गोदाम पर छापे मारे। तीनों स्थानों पर मिले लोगों को बाहर नहीं निकलने दिया। सभी के मोबाइल कब्जे में ले लिए। टीम ने कंप्यूटर, लैपटॉप, कच्चे व पक्के बिल व अन्य दस्तावेजों को खंगाला। 20 से अधिक अधिकारियों व कर्मचारियों की टीम देर शाम तक कार्रवाई में जुटी रही।

    एक अधिकारी के अनुसार फर्म ने बोगस फर्मों से खरीद-फरोख्त कर करोड़ों रुपये की इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) हड़पी है। इसकी जांच की जा रही है। स्क्रैप कारोबारी नीरज अग्रवाल के बेटे उत्कर्ष अग्रवाल के नाम से शिव शक्ति ट्रेडर्स फर्म है। सेंट्रल जीएसटी के अधिकारियों ने इस फर्म की ऑनलाइन व अन्य स्रोत से खुफिया जानकारी जुटाई।

    शिव शक्ति ट्रेडर्स फर्म, गोदाम व आवास पर कार्रवाई

    प्रारंभ में मिले सबूतों के आधार पर आयुक्त आगरा सुरक्षा कटियार ने असिस्टेंट कमिश्नर डोल्टन फ्रांसिस फोर्टे को जांच कराने के निर्देश दिए। इन्होंने विभाग के सुपरिंटेंडेंट सुनील कुमार के नेतृत्व में तीन टीमें गठित कीं। साथ ही कटियार द्वारा जारी सर्च, सीजर व सहयोग न करने या जांच का विरोध करने पर आरोपित कारोबारी व उनके सहयोगी की गिरफ्तारी का वारंट दे दिया। टीम ने सुबह आठ बजे तीनों स्थानों पर छापे की कार्रवाई शुरू की। आवास पर कार्रवाई के समय घर के किसी भी सदस्य को बाहर नहीं जाने देने के लिए गेट पर सुरक्षा कर्मी तैनात कर दिए।

    बोगस फर्म से खरीद-फरोख्त कर आटीसी हड़पने की आशंका

    रिश्तेदारी में आई एक 80 वर्षीय महिला को भी नहीं निकलने दिया। अचानक हुई कार्रवाई पर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के प्रांतीय महामंत्री सतीश माहेश्वरी ने नाराजगी जताई। कहा, महिला व बच्चे घबरा गए थे। उनके हस्तक्षेप के बाद ही वृद्ध महिला को घर से निकलने दिया। इसकी शिकायत उन्होंने आयुक्त से की। आरोप लगाया कि टीम ने घर के अंदर भय का वातावरण बना दिया।

    इस घर में नीरज अग्रवाल के भाई संजय अग्रवाल भी रहते हैं। उनका परिवार भी प्रभावित हुआ, जबकि उनका कारोबार अलग है। असिस्टेंट कमिश्नर डोल्टन फ्रांसिस फोर्टे ने बताया कि आइटीसी में बड़े स्तर पर गड़बड़ी की आशंका है। डिजिटल डाटा, प्रपत्र सीज किए जा रहे हैं।