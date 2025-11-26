जागरण संवाददाता, अलीगढ़। सराय मियां, जंगलगढ़ी में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्य के दौरान सपा नेताओं और स्थानीय लोगों के बीच विवाद हो गया। सपाइयों ने बीएलओ पर गणना प्रपत्र को गलत तरीके से भरने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया तो स्थानीय लोगों ने ही विरोध कर उन्हें लौटा दिया। मंगलवार को इंटरनेट मीडिया पर इसका वीडियो भी प्रसारित हो गया। बीएलओ ने सिटी मजिस्ट्रेट से मिलकर सपाइयों की शिकायत की। देहली गेट पुलिस ने क्षेत्र में पहुंचकर हालात का जायजा लिया।

इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित वीडियो में रात के समय सपा छात्र सभा के महानगर अध्यक्ष मोहसिन मेवाती व मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के प्रदेश सचिव एडवोकेट इमरान पठान गणना प्रपत्रों को गलत तरीके से भरने पर बीएलओ व अन्य लोगों से नोकझोंक करते दिख रहे हैं। इस बीच एक व्यक्ति सपाइयों से ही पूछता है कि उन्हें किसने बुलाया। इस बीच सपाइयों से प्रपत्र लेने को लेकर बीएलओ के बीच गहमागहमी बढ़ जाती है। बीएलओ चेतावनी देते हैं कि प्रपत्र को छीना या फाड़ा तो एफआईआर दर्ज करा दूंगा। अन्य लोग भी बीएलओ के ही समर्थन में बोलने लगते हैं। यह देख सपा नेता वहां से लौटते दिख रहे हैं।