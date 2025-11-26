SIR in UP: एसआईआर पर सवाल उठा रहे थे सपा नेता, लोगों ने किया विरोध; उल्टे पैर लौटे
अलीगढ़ के सराय मियां में मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान सपा नेताओं और स्थानीय लोगों के बीच विवाद हो गया। सपा कार्यकर्ताओं ने बीएलओ पर गणना प्रपत्र गलत भरने का आरोप लगाया, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध किया। बीएलओ ने सपा कार्यकर्ताओं की शिकायत की है, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सपा नेताओं का कहना है कि उन्हें बीएलओ द्वारा गलत तरीके से फार्म भरवाने की शिकायत मिली थी।
जागरण संवाददाता, अलीगढ़। सराय मियां, जंगलगढ़ी में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्य के दौरान सपा नेताओं और स्थानीय लोगों के बीच विवाद हो गया। सपाइयों ने बीएलओ पर गणना प्रपत्र को गलत तरीके से भरने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया तो स्थानीय लोगों ने ही विरोध कर उन्हें लौटा दिया। मंगलवार को इंटरनेट मीडिया पर इसका वीडियो भी प्रसारित हो गया। बीएलओ ने सिटी मजिस्ट्रेट से मिलकर सपाइयों की शिकायत की। देहली गेट पुलिस ने क्षेत्र में पहुंचकर हालात का जायजा लिया।
इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित वीडियो में रात के समय सपा छात्र सभा के महानगर अध्यक्ष मोहसिन मेवाती व मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के प्रदेश सचिव एडवोकेट इमरान पठान गणना प्रपत्रों को गलत तरीके से भरने पर बीएलओ व अन्य लोगों से नोकझोंक करते दिख रहे हैं। इस बीच एक व्यक्ति सपाइयों से ही पूछता है कि उन्हें किसने बुलाया। इस बीच सपाइयों से प्रपत्र लेने को लेकर बीएलओ के बीच गहमागहमी बढ़ जाती है। बीएलओ चेतावनी देते हैं कि प्रपत्र को छीना या फाड़ा तो एफआईआर दर्ज करा दूंगा। अन्य लोग भी बीएलओ के ही समर्थन में बोलने लगते हैं। यह देख सपा नेता वहां से लौटते दिख रहे हैं।
वीडियो प्रसारित होने पर सपा नेताओं ने बताया कि 145 भाग संख्या, रोरावर के बीएलओ गुलजार अहमद द्वारा सराय मियां, जंगलगढ़ी के भाग संख्या 226 में फार्म भरवा रहे थे। शिकायत पर ही वह गए, जहां देखा कि बीएलओ के सामने तमाम अधूरे भरे फार्म थे। बीएलओ ने स्वीकार भी किया कि अगले चरण में छूटी जानकारी को ठीक कर लेंगे, किसी का नाम न कटने की गारंटी भी ली। इससे साफ है कि प्रपत्र सही तरीके से नहीं भरे जा रहे। प्रपत्रों में 2003 का एसआईआर विवरण, वर्तमान एपिक नंबर व बूथ स्थल आदि की जानकारी किसी में नहीं भरी थी।
सरकारी कार्य में बाधा डालने की शिकायत
भाग संख्या 226 में मेरी पत्नी बीएलओ हैं। उनका सहयोग करते हुए मैं सराय मियां में एसआईआर का काम कर रहा था। लोग ही प्रपत्र भरकर जमा कर रहे थे और सपा नेताओं ने आकर विघ्न डाल दिया। मैंने समझाया भी कि नौ से 30 दिसंबर तक चलने वाले दूसरे चरण में त्रुटि ठीक हो जाएगी, मगर वह सुनने को तैयार नहीं हुए, फिर लोगों ने ही विरोध कर लौटा दिया। मैंने सिटी मजिस्ट्रेट से इसकी शिकायत भी की।
- गुलजार अहमद, बीएलओ
